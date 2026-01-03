לוחמי אש ממרחב בנימין פעלו בליל שבת בשריפה שפרצה בדירה ביישוב נריה שבאזור בנימין.

הצוותים שהוזעקו לזירה הבחינו בעשן רב היוצא מהבית, וזיהו את מוקד האש בסלון הדירה.

עם הגעתם, חילק מפקד האירוע, רשף קובי לוי, את הכוחות לביצוע פעולות כיבוי ולסריקה אחר לכודים. לוחמי האש פעלו גם לשחרור העשן מהמבנה.

לוי מסר כי "מתחקור ראשוני של בני המשפחה עולה כי באמצע הלילה שמעו את צפצוף גלאי העשן, זיהו את השריפה ויצאו מהבית - ובכך נמנע אסון כבד".

עוד הוסיף מפקד האירוע: "התקינו גלאי עשן והצילו חיים! אנו רואים הלכה למעשה איך גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להימלט ולמלט את היקרים לנו!".