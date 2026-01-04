מנכ"לית פורום תורתם אמנותן של נשות האברכים בציונות הדתית, נעמה מוסקוביץ, הגיעה היום (ראשון) לדיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שעסק בחוק הגיוס, במטרה להציג את עמדת הפורום.

בראיון לערוץ 7 אמרה מוסקוביץ כי "הציבור הדתי־לאומי משלב לימוד תורה משמעותי לאורך שנים עם שירות צבאי משמעותי, ומתוך כך יש רצון לראות גם את הציבור החרדי שותף. עם זאת", הדגישה, "מדובר בשינוי חברתי עמוק המחייב זמן ותהליך, ולא מהלך מיידי".

בנוגע לביקורת מתוך המגזר הדתי על החוק, לרבות מצד גורמים פוליטיים, ציינה מוסקוביץ כי היא שומעת את הקולות הללו, אך סבורה שהדיון מחמיץ את שורש הבעיה. לדבריה, "החרדים הם לא בעיקר הבעיה במחסור בסד"כ בצבא", והזכירה כי לפני השביעי באוקטובר פעל צה"ל בתפיסה של צבא קטן והוציא ממעגל השירות מאות אלפי משרתי מילואים פעילים.

מוסקוביץ הוסיפה, "אם הצבא לא הצליח להחזירם בשל בעיות בירוקרטיות, אז אם הצבא לא יודע לפתור את הבעיות האלה רצים לגייס את החרדים, זה לא הדרך, זה לא הצורה", והתריעה כי ניסיון להביא את החרדים כמענה מיידי רק ירחיק אותם ויגבה מחיר חברתי כבד לאורך שנים.

לדבריה, סנקציות ולחץ משפטי אינם הדרך הנכונה, וציינה, "אי אפשר לצפות שדברים כאלה יקרו בבת אחת". מוסקוביץ הוסיפה כי צעדים מסוג זה יוצרים ריחוק והפגנות ומקשים על בניית אמון.

בהקשר זה אמרה כי קיימות בעיות עומק בצה"ל, כולל סוגיות בירוקרטיות ויחס לאורחות החיים והערכים של הציבור הדתי, לרבות נושאים הקשורים לפקודת השירות המשותף, וכי גם אלו מחייבים טיפול כחלק מתהליך כולל לבניית אמון.

בהמשך התייחסה מוסקוביץ להליך החקיקה הנמצא תחת ביקורת שיפוטית, והביעה ספק ביכולתו של בג"ץ להוביל תהליכים חברתיים משמעותיים בסוגיית הגיוס, בשל פערי ערכים בינו לבין חלקים רחבים בחברה הישראלית.

בסיום דבריה סיפרה מוסקוביץ כי היא יוצאת מהדיון בדרכה לאזכרה של סבה, חבר הכנסת וראש ישיבת ההסדר הרב ולדמן. "סבא הייתי בכנסת על חוק המעונות, אני מנסה להמשיך את הדרך שלך", שיתפה, וסיפרה כי חיזק אותה ונתן לה כוח. לדבריה, בברכתו האחרונה, "הוא בירך אותי במילים שליחות באהבה, בשלום ובשמחה", והדגישה כי היה מבקש לראות שיח אמיתי ופתוח, "בלב אוהב ולא בלב מתנגח", וכן שילוב של הציבור החרדי בצה"ל "בדרך של שלום, אהבה והסכמה".