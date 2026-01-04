לאחר שבוע של הפגנות סוערות באיראן ולכידת נשיא ונצואלה מדורו בפעולה מהירה שזעזעה את האזור, גובר החשש בטהרן מהסלמה אזורית.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, איים כי יפעל לסייע למפגינים - דבר שגרר תגובות נזעמות מצד בכירים איראנים.

לפי דיווח שפורסם ב"ניו יורק טיימס", המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן כונסה בליל שישי לישיבת חירום. שלושה גורמים המעורים בדיונים סיפרו כי נשקלת הפחתת האלימות כלפי מפגינים מחשש להסלמה פנימית, לצד היערכות לאפשרות של מתקפה חיצונית.

הגורמים ציינו כי תחושת לחץ הולכת ומחריפה בקרב ראשי המשטר. לדבריהם, הכלים שברשות הממשלה לטיפול במשבר הכלכלי ובאיומים מצד ישראל וארצות הברית - מוגבלים ביותר.

הנשיא מסעוד פזשכיאן התייחס למצב בנאומו ביום חמישי, ואמר כי "אין לו רעיונות" לפתרון המשבר. לדבריו, "כל מדיניות בחברה שהיא בלתי צודקת נידונה לכישלון, עלינו להודות שאנחנו חייבים להקשיב לעם".

לטענת בכירים בטהרן, דברי טראמפ ושל שרים ישראלים רק העמיקו את החשש כי חוסר היציבות הפנימית ינוצל לפעולה צבאית. הנשיא פזשכיאן אף כינס בשבוע שעבר שתי ישיבות חירום עם הוועדה הכלכלית המייעצת, וביקש להכין מסרים לתרחיש של החרפת המצב.

חלק מהיועצים הציעו להסיט את האחריות לעבר מבנה המשטר, שבו הכוח העליון מרוכז בידי המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי. האחרון תקף בנאום פומבי את המפגינים וכינה אותם "פורעים", תוך שהוא מאשים "אויבים זרים" במצוקה הכלכלית. עם זאת, הודה כי לסוחרים בטהרן יש עילה למחות.

עוד דווח כי שר החוץ עבאס עראקצ'י קיים מפגש חשאי עם ראשי תקשורת המזוהים עם המשטר, ואמר להם כי "המשבר הנוכחי הוא מאבק על הישרדות שלטון הרפובליקה האיסלאמית והאומה כולה". הוא הבהיר כי אין סיכוי למשא ומתן עם ארצות הברית בשלב זה, וההחלטות אינן נתונות בידיו.

בצבא האיראני הדגישו את הקו התקיף. הרמטכ"ל, עבד א-רחים מוסאווי, טען כי "אמריקה וישראל מתמקדות ביצירת כאוס באיראן", והוסיף: "האויב מיהר להחדיר גורמים מאומנים לשטח, תוך ניצול המחאות, כדי לערער את היציבות ולהסית למהומות".