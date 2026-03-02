דיווח נרחב של ה"פייננשל טיימס" חושף הערב (שני) את מאחורי הקלעים של אחד המבצעים המודיעיניים המורכבים: חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי.

לפי הדיווח, ישראל וארה"ב הפעילו מערך טכנולוגי ואנושי חסר תקדים שאיפשר "נעילה" על המנהיג בתוך המעטפת הביטחונית הכבדה.

ישראל הצליחה לחדור במשך שנים לרשת מצלמות התנועה העירונית של טהראן. באמצעות הגישה לרשת, עקבו גורמי המודיעין בזמן אמת אחר שיירות המאבטחים של חמינאי ובכירים נוספים במיניסטריון המודיעין.

המעקב הצמוד איפשר לזהות דפוסי תנועה חריגים וחלונות הזדמנות מבצעיים.

ברגעים הקריטיים שקדמו לתקיפה, ביצעו יחידות הסייבר של ישראל וארה"ב חסימה ממוקדת של שירותי הסלולר ברחוב הספציפי בטהראן שבו שהה המנהיג - כדי למנוע מגורמי אבטחה חיצוניים להעביר אזהרות דחופות למאבטחים בשטח.

בדיווח צויין כי כאשר ניסו גורמים להתקשר לדווח, הם נתקלו ב"צליל תפוס". המעגל הקרוב של חמינאי נותר מבודד תקשורתית בדקות הגורליות.

ישראל השתמשה בכלי AI, בינה מלאכותית, ואלגוריתמים מתקדמים כדי למיין כמויות עצומות של מידע גולמי - משידורי קשר ועד נתונים לוגיסטיים - שנאספו על הנהגת איראן במשך חודשים.

לצד העליונות הטכנולוגית, הדיווח חושף כי ל-CIA האמריקני היה מקור אנושי, יומינט, שסיפק מודיעין קריטי מבפנים.