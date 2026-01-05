חילוץ העובד שנתקע תיעוד מבצעי כב"ה - מחוז ירושלים

כוחות כבאות והצלה מתחנת מרחב "האומה" בירושלים הוזעקו היום (שני) לשכונת מקור ברוך בעיר, בעקבות דיווח על אדם התלוי מחוץ למבנה בקומה הרביעית ונמצא בסכנת נפילה מיידית.

לוחמי האש שהגיעו למקום זיהו כי מדובר בפועל שעסק בעבודות בגובה, כאשר במהלך עבודתו איבד את שיווי המשקל ונותר תלוי על חבלים ללא יכולת להיחלץ בכוחות עצמו.

צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז ירושלים הקימו עמדות גלישה על גג המבנה, גלשו לעבר הפועל ואיבטחו אותו באמצעות רתמות ייעודיות. לאחר פעולה מבוקרת ומדויקת, חולץ האיש לתוך המבנה כשהוא בריא ושלם.

מפקד האירוע, רב-רשף אריק אבולוף, שיבח את פעולת הלוחמים, ואמר, "לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים פעלו במקצועיות ובקור רוח, ביצעו גלישה מבוקרת אל האזרח, הרגיעו אותו וחילצו אותו למקום מבטחים".