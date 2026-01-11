בנות הלומדות במדרשת אור תורה סטון ברמות ירושלים קיימו בסוף בשבוע שעבר אירוע בת מצווה מיוחד ומרגש לילדה בת לאם יהודייה ואב מוסלמי.

מדובר בילדה שחולצה עם אמה לפני כשמונה שנים, לאחר שהאם חיה במשך שנים ארוכות בזוגיות עם בן זוג מוסלמי במזרח ירושלים. את פעולת החילוץ הוביל ארגון 'יד לאחים', שמלווה את המשפחה עד היום ותומך בה בכל שלבי השיקום וההשתלבות חזרה בחרה.

לאחר החילוץ, מצאה את עצמה האם עם ילדיה במצב של חוסר כול. השנים הראשונות לאחר החילוץ לא היו פשוטות, והתמודדותה הכלכלית והנפשית הייתה מורכבת מאוד.

למרות הקשיים, האם אזרה כוחות, למדה מקצוע חדש, ודאגה לשלב את ילדיה במערכת החינוך, מתוך רצון אמיתי להתחיל מחדש ולגדל את ילדיה במסלול יהודי וערכי. כמו כן שוקם גם הקשר עם בני משפחתה של האם.

לקראת בת המצווה של בתה, פנו אנשי 'יד לאחים' לתלמידות מדרשת אור תורה סטון, שהרימו את הכפפה בהתלהבות. הבנות השקיעו בהכנות, ארגנו תכנית מושקעת, ודאגו לאירוע חם ומכבד שכלל תכנים ערכיים, שמחה ואווירה משפחתית. לאירוע הוזמנו חברות הכיתה של כלת השמחה, בני משפחה קרובים, וצוות יד לאחים שבא להשתתף בשמחה.

ב'יד לאחים' הדגישו את חשיבות האירוע, וציינו כי עבור הילדה זו הייתה חוויה מעצימה שמעניקה בה תחושת שייכות לעם היהודי.

לדבריהם, גם התלמידות שארגנו את האירוע יצאו ממנו נרגשות ומחוזקות. "כשבנות צעירות משקיעות מאמץ כדי לשמח ילדה אחרת הן לא רק נותנות, אלא גם בונות את עצמן כאנשים עם אחריות ושליחות", ציינו בארגון.