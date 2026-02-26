מבצע חילוץ יוצא דופן התקיים היום (חמישי) בשעות הצהריים באתר בנייה בבני ברק.

מנופאי כבן 45 איבד את יכולתו לתפקד בעודו בתא המנוף בגובה רב. כוחות מד"א וכיבוי אש פעלו בדרכים יצירתיות כדי להורידו בבטחה לקרקע.

בשל גובהו של המנוף ומצבו הרפואי של הגבר, לא ניתן היה להורידו בסולמות הרגילים. למקום הוזעקו לוחמי אש המתמחים בחילוץ מגובה.

לוחמי האש השתמשו במערכת חבלים ייעודית כדי להוריד את המנופאי בבטחה אל הקרקע. הוא חולץ כשהוא בהכרה מלאה ובמצב יציב.

עם הגעתו לקרקע, הוא הועבר לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופונה להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים "מעייני הישועה" בעיר.

דוד הלל, חובש במד"א, שחזר את רגעי החילוץ: "סיפרו לנו שבתא המנוף ישנו גבר שחש ברע. הגענו לקומה העליונה של אתר הבנייה ומשם יצאנו למנוף ועלינו בסולמות עוד מספר קומות עד שהגענו למטופל, הוצאנו אותו מהתא וביצענו בדיקות רפואיות. לאחר שייצבנו את מצבו, לוחמי האש חילצו אותו באמצעות חבלים, הכנסנו אותו לניידת טיפול הנמרץ ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".