תנאי השחרור המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת פרשת "קטאר-גייט", הוסרו הבוקר (שני) - והוא הודיע כי בכוונתו לשוב לעבוד בלשכת רה"מ.

השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, קבע כי התנאים שהגבילו את אוריך מלשוב ללשכה פקעו אתמול בשעה 10:00, וכי הבקשה להארכתם הוגשה באיחור - כשעתיים בלבד לפני המועד. לדבריו, אין לבית המשפט סמכות לדון בהארכת תנאים שכבר פקעו.

בעקבות החלטתו של השופט, ביקשה המשטרה דיון דחוף בהארכת התנאים - אך בקשתה נדחתה. השופט מזרחי כן נעתר לקיים דיון נפרד בנוגע לתנאים הקשורים לחקירת פרשת ההדלפה לעיתון "בילד", שמתקיימת במקביל.

סנגוריו של אוריך, עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין, טוענים כי למשטרה לא הייתה סמכות לבקש הארכה לאחר פקיעת התקופה, והיה עליה להגיש את הבקשה מבעוד מועד.

המשטרה הגיבה בטענה כי חזרת אוריך ללשכת ראש הממשלה היא "חזרה לזירת ביצוע העבירה", והגישה ערר לבית המשפט המחוזי בלוד. עוד נמסר כי התנאים שנקבעו בתיק "הבילד" עדיין בתוקף, שכן לא חלפו 180 ימים מהטלתם.

בנוגע לפרשת "קטאר-גייט", המשטרה סבורה כי יש לבית המשפט סמכות להאריך את תנאי ההרחקה, אך מודה כי קיים "פגם" באיסור יצירת הקשר - שלשיטתה ניתן לתקן.

במקביל, עדכנה המשטרה כי תיק החקירה בעניין "קטאר-גייט" הועבר לעיון הפרקליטות. המשמעות: שלב החקירה הסתיים, אך ייתכנו השלמות בהמשך.

לפני כשבועיים אישר בית המשפט המחוזי בלוד לאוריך לשוב לעבודתו בליכוד - אך הגביל את קשריו רק למנכ"ל המפלגה, דוד שרן, ואסר עליו קשר עם נתניהו ואנשי לשכתו.