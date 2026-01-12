המשטרה הגישה לבית משפט השלום בראשון לציון בקשה מחודשת להארכת התנאים המגבילים החלים על יונתן אוריך, במסגרת החקירה בעניינו בפרשת "הבילד".

הבקשה מתייחסת להארכת ההגבלות לתקופה של 60 ימים נוספים.

בקשת המשטרה וההתייחסות לאיינהורן

בבקשה נטען כי יש להותיר על כנה שורת מגבלות - בהן איסור יציאה מהארץ, איסור עיסוק בלשכת ראש הממשלה ובחברת "פרספשן", איסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה, וחובת התייצבות לחקירה לפי דרישה.

המשטרה מדגישה בבקשה כי ישנה חשיבות להמשך מניעת שיבוש חקירה והגנה על ביטחון המדינה, במיוחד נוכח הקשרים האפשריים של אוריך לגורמים נוספים בתיק.

אחד הנימוקים המרכזיים נוגע לחברת "פרספשן", שלפי טענת המשטרה נמצאת בבעלות ובניהולו הבלעדי של ישראל איינהורן - אשר מוגדר במסמכים שהוגשו לבית המשפט כעבריין נמלט.

איינהורן, כך נכתב, נחקר באזהרה במסגרת חיקור דין בגין עבירת מסירת ידיעה סודית. בהמשך לכך, הוצא נגדו צו מעצר.

לדברי המשטרה, איינהורן נמנע מלשוב לישראל ומתחמק מהליכי החקירה, מה שמעלה חשש לשיבוש הליכים.

במשטרה מזהירים כי אם לא יוארך איסור העיסוק בחברת "פרספשן", עלול אוריך לעקוף את מגבלת איסור הקשר עם איינהורן בפועל.