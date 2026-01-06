לאחר קרוב לשנה של נתק, שוחחו היום (שלישי) לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו ויועצו יונתן אוריך, בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בלוד שלפיה פקעו ההגבלות שהוטלו עליו בפרשת "קטאר-גייט".

השיחה, שנערכה בנוכחות אנשים נוספים, התקיימה זמן קצר לאחר שבית המשפט קבע כי למשטרה אין סמכות להמשיך ולהטיל על אוריך תנאים מגבילים.

בדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט המחוזי בלוד, דן השופט עמי קובו בערעור שהגישה המשטרה על החלטת בית משפט השלום שלא להאריך את תנאי השחרור של אוריך, ובהם הרחקתו מלשכת ראש הממשלה.

במהלך הדיון תקף השופט את התנהלות המשטרה וציין כי התנאים כבר פקעו עם חלוף 180 הימים הקבועים בחוק: "חלפו 180 ימים ומהותית אי אפשר היה לתת החלטה".

עו"ד עמית חדד, סנגורו של אוריך, טען בדיון כי לבית המשפט אין כל סמכות להאריך את התנאים.

השופט הציע פשרה שלפיה התנאים בפרשת קטאר-גייט יבוטלו, והתנאים בפרשת הדלפת המסמכים - ימשיכו להיבחן בנפרד בבית משפט השלום בראשון לציון.

אולם המשטרה דחתה את הפשרה וביקשה לקבוע תנאים זמניים ל-48 שעות. השופט קובו סירב והבהיר: "לדעתי אתם עושים טעות, אני מציע לכם לשקול את זה שוב".

כזכור, השופט מנחם מזרחי קבע אתמול כי אין בידו סמכות להאריך את התנאים במסגרת פרשת קטאר-גייט. עם זאת, הוסיף כי התנאים שהוטלו על אוריך בפרשת ההדלפה לעיתון "בילד" עדיין בתוקף, וציין דיון עתידי בעניין זה שצפוי להתקיים ב-15 בינואר.