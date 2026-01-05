בן גביר: היועמ"שית רוצה דיקטטורה ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר (עוצמה יהודית), נאם היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות עמדתה שהוגשה לבג"ץ בנוגע להמשך כהונתו במשרד לביטחון לאומי.

"ביום חמישי שעבר, התקדמה היועמ"שית צעד נוסף בניסיון שלה להפוך את ישראל לדיקטטורה של החונטה המשפטית, כאשר היא הודיעה לבג"ץ שראש הממשלה צריך לנמק 'מדוע הוא לא מפטר אותי מתפקיד השר לביטחון לאומי'", אמר בן גביר.

לדבריו, "היועמ"שית רוצה להוביל ליצירת תקדים שאין לו אח ורע באף דמוקרטיה בעולם, בו הפקידות המשפטית תקבע מי ימונה לשר - ולא ראש הממשלה".

בן גביר ציטט את חוק יסוד: הממשלה, שלפיו "לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר בפועל וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

השר הדגיש: "כאן, לא רק שאין הרשעה, אין אפילו חקירה! למרות הניסיונות העבריינים שלה ללחוץ על המשטרה לפתוח נגדי בחקירה - היא נכשלה. למרות שהיא עשתה יד אחת עם ראש השב"כ הקודם, רונן בר הכושל, שהורה לשב"כ לרגל אחריי ואחרי המשטרה - היא נכשלה".

השר הוסיף, "ואחרי הכישלונות האלה, היא רוצה ליצור כאן תקדים מסוכן, שיאפשר לה ולבג"ץ לפטר שרים בהינף קולמוס, ללא שום עילה - כשברור שלא רק אני נמצא על הכוונת שלהם, אלא גם ראש הממשלה, ויתר שרי ממשלת הימין".

לסיום, הבהיר בן גביר כי לשיטתו אין לבית המשפט העליון וליועצת המשפטית לממשלה כל סמכות לפטר שרים: "לכן אני אומר כאן בצורה ברורה: אין ליועמ"שית ולבג"ץ שום סמכות לפטר שרים. נקודה. אני שמח שראש הממשלה הבהיר זאת אתמול לנציג היועמ"שית, גיל לימון. אם יינתן פסק דין כזה, הוא יהיה בלתי חוקי בעליל, כזה שדגל שחור מתנוסס מעליו. רק העם יבחר את נציגיו".