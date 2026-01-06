נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, הודיע אתמול (שני) בערב כי מדינתו לא מתכוונת לשלוח חיילים לכוח השלום ברצועת עזה.

"השתתפות בקרבות מחוץ לגבולות אזרבייג'ן לא צפויה כלל מצידי", אמר אלייב והוסיף: "כשהיינו בצרה, נותרנו לגורלנו. אף אחד לא הגן עלינו. עם כל הכבוד והסימפטיה לפלסטין, היא לא הגנה עלינו במיוחד".

אלייב הדגיש כי מאז ומתמיד תמכה אזרבייג'ן בהקמת מדינה פלסטינית ובפלסטין באופן כללי, הן באו"ם, בארגונים שונים ובארגון לשיתוף פעולה איסלאמי. "שגרירות פלסטין פועלת באזרבייג'ן בתמיכה פיננסית אזרית", ציין. "תמיד טענתי כי ענייני מדינות ערב צריכים להיפתר על ידי מדינות ערב עצמן".

נשיא אזרבייג'ן גם ציין כי היה בקשר עם ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לכוח שמירת השלום. "הכנו שאלון עם יותר מ-20 שאלות והעברנו אותו לצד האמריקני. לא צפויה השתתפות (שלנו) בכוחות שמירת השלום", אמר.

בנובמבר האחרון, גורם במשרד החוץ האזרי אמר כי אזרבייג'ן לא תשלח חיילים לכוח הייצוב הבינלאומי ברצועה, שמוקם על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אלא אם תושג הפסקת אש מלאה בין ישראל לחמאס.

"אנחנו לא רוצים לסכן את הכוחות שלנו", אמר אז המקור לרויטרס. "זה יקרה רק אם הפעילות הצבאית תופסק לחלוטין". הגורם הבהיר כי כל החלטה כזו צריכה לעבור קודם את אישור הפרלמנט בבאקו.