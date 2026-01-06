במהלך סיור משפחתי יוצא דופן שנערך סמוך ליישוב נעלה שבבנימין, גילו נכדיו של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, חמישה מטבעות עתיקים ממערת מסתור שהתגלתה לאחרונה באזור.

הסיור נערך ביוזמת רותי ליברמן, יועצת פוליטית ומייסדת פרויקט יס-ישראל, יחד עם שרה פאליי, והודרך בידי ד"ר דביר רביב מאוניברסיטת בר אילן, אשר מנהל סקר ארכיאולוגי במקום.

בני המשפחה צוידו במגלה מתכות והופתעו לגלות ממצאים אשר ייתכן שמקורם בתקופת מרד בר כוכבא, המרד הגדול או התקופה הרומית המאוחרת.

במהלך הסיור נחשפו למערה מוכרת ובה שברי קנקן מהמאה השנייה לספירה - עדות לכך ששימשה כמקום מסתור בזמן מרד בר כוכבא.

בהמשך, גילו הנכדים את המטבעות העתיקים במערה שאינה מוכרת לציבור. "מדהים היה לראות אדם בכיר שכל כך חשוב לו להתחבר לאדמה יחד עם משפחתו", סיפר ד"ר רביב.

לאחר הביקור במערות, המשיך השגריר האקבי עם רעייתו, בתו מושלת ארקנסו שרה האקבי-סנדרס, בעלה ובני משפחתם לאתר שילה הקדומה.

את הסיור ליוותה אליענה פנסטין, מנהלת דסק חו"ל של מועצת בנימין. "יש לי פינה חמה בלב לשילה הקדומה. זה מדהים להגיע למקום שמוכיח שניסים יכולים להתרחש, לפני 3,000 שנה וגם היום", אמר האקבי.

המשפחה בסיור צילום: רותי ליברמן ושרה פאליי

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ציין כי "שמחנו לארח את השגריר האקבי ואת בני משפחתו באתרים הארכיאולוגיים של בנימין - המקום שבו המורשת קמה לתחייה. הממצאים שגילו הם העדות הטובה ביותר לזכותנו ההיסטורית על כל חלקי ארץ ישראל".

רותי ליברמן הוסיפה, כי "סיור זה הוא חלק מסדרה של סיורים שמטרתם לחזק את הקשר בין תומכי ישראל בארה"ב לבין המולדת שלנו".

הביקור הנוכחי מהווה המשך למסורת משפחתית, כאשר זו הפעם השלישית שבה האקבי שב לשילה הקדומה - והפעם עם נכדיו.