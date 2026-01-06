מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק החוזים. לפי החוק החדש, חוזים יפורשו לפי מה שהוסכם במפורש בין הצדדים. אם לא נכתב בחוזה איך לפרש אותו - יהיו כללים ברורים.

לפי החוק, חוזים עסקיים שלא כתוב בהם איך לפרש את ההסכמות, יפורשו לפי הלשון הכתובה בלבד. רק במקרים חריגים - כמו אם נוצר מצב לא הגיוני או סתירה בין סעיפים - ניתן יהיה לפרש אחרת.

לעומת זאת, חוזים שאינם עסקיים, כמו חוזי עבודה או חוזים אחידים, ימשיכו להיפרש לפי הכוונה של הצדדים והנסיבות, כמו שנהוג עד היום.

בנוסף, החוק קובע שאם הצדדים לא היו מיוצגים על ידי עורך דין, ההנחה תהיה שהם לא הסכימו ביניהם איך לפרש את החוזה. כמו כן, לא ניתן להסכים על פרשנות שנוגדת את הכלל של פרשנות נגד מי שכתב את החוזה.

החוק החדש מבטל למעשה את הלכת אפרופים - פסק דין שניתן ב-1995 על ידי נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק. לפי אותה הלכה, שופטים יכלו לפרש חוזה גם בניגוד ללשון הכתובה, אם סברו שכוונת הצדדים הייתה שונה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית, בירך על החוק ואמר: "המטרה של ברק מלכתחילה היתה לאפשר ל'פרשנות משפטית' להתעלם מלשון החוק ומכוונת המחוקק ולהעניק לחוק את הפרשנות שבית המשפט רוצה להעניק לו, ובכך לסרס את כוונת המחוקק ולהפוך ל'מחוקק על' כל יכול".

הוא הסביר כי "בתחכומו כי רב הוא הבין כי אם יעשה זאת מיד ביחס לחקיקה של הכנסת, מבלי שירגיל קודם לכן את הציבור ואת המחוקקים לעיקרון הזה במקומות אחרים, הוא יתקל בהתנגדות עזה. משום כך הוא החל את ההפיכה השיפוטית שלו בפסק דין שעסק בדיני חוזים ובפרשנות חוזה. לכאורה משהו צדדי שלא מעורר עניין ולא גרר סערה רבתי. בכך הוא ביקש להרגיל אותנו להשתלטות העוינת שלו על הדמוקרטיה לאט לאט ובלי שנרגיש. כמו אותה צפרדע בסיר".

"בכך הפך עצמו אהרון ברק ל'מחוקק על' כל יכול ואת חוקי הכנסת לפלסטלינה שניתן לפרשה בכל צורה. אתמול בלילה עשינו היסטוריה והתחלנו לגלגל לאחור את ההפיכה המשפטית של ברק", אמר סמוטריץ'.

לדבריו, "אנחנו נחושים לתקן את נזקי ההפיכה המשפטית של אהרון ברק וממשיכי דרכו, להחזיר את המדינה לעם כריבון, ולתקן את מערכת המשפט של מדינת ישראל".