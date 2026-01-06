הזמר והשחקן יהורם גאון, בן ה-86, נישא אמש (שני) לבת זוגו בעשור וחצי האחרון, אלה לוסה בת ה-55.

את טקס הנישואין ערך הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, הרב הראשי לשעבר של ישראל וירושלים.

השניים הכירו ב-2010 דרך הפייסבוק, אז קיבל גאון הודעה מחמיאה ממעריצה. ההודעה התגלגלה לשיחה ושם פגש גאון את אלה לוסה - שעלתה לישראל בשנת 2001 ולמדה עברית דרך שיריו ותוכניותיו.

במהלך שיחה ביניהם הבטיחה לו לוסה ש"יום אחד היא תפתיע אותו". לדבריו, בספר שכתב, לא ייחס חשיבות רבה להבטחה - עד שהגיעה להפתעה עצמה: בהופעה בנס ציונה, הופיעה לוסה עם זר פרחים ענקי.

"כשלקחתי את הזר נתגלו לי פניה היפות וזו הייתה באמת הפתעה", כתב גאון בספרו. "זו הייתה הבחורה מן הפייסבוק, מן הסקייפ, מן השיחות הווירטואליות, הבחורה היפה מריגה".