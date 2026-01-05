השופטת בדימוס עו"ד שרה חביב, שכיהנה בבית המשפט לצד השופט בני שגיא ז"ל, סופדת לו לאחר שנהרג אתמול (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6.
בריאיון ל-103fm שיתפה חביב את כאבה, וסיפרה על דמותו המקצועית והאנושית של שגיא.
"תוך כדי שיחה עם לקוח פתאום אני שמה לב שקופצות לי הודעות בוואטסאפ", סיפרה. "באופן פרדוקסלי אותו לקוח היה תקוע בכביש שש, בפקק שהיה שם כתוצאה מהתאונה שבה בני היה מעורב. זה היה יום שגרתי, ערב רגיל, שום דבר לא מכין אותך לזה".
בהמשך תיארה את האיזון שהשכיל שגיא ליצור בין היותו משפטן חד לבין הקשבה אנושית: "משפטנים מבריקים יש הרבה, אבל יש גם רכיב אנושי במשפטנות כדי לדעת לנהל את הצדדים ולהגיע להכרעות שהן צודקות, ולא רק נכונות משפטית. הוא גם היה משפטן מאוד מקצוען וחד, וגם היכולת האנושית שלו הייתה לדבר לכולם בגובה העיניים. לא כל אחד יודע לעשות את זה, בטח שלא שופט שכבול לכללי הטקס".
בסיום דבריה הדגישה, "שיפוט זה אנשים, והשופטים חותכים בבשר החי לא רק בעניינם של נאשמים, אלא גם בעניינם של הקורבנות שלהם. בסוף זה משנה חיים. יהיה זכרו ברוך, אבידה גדולה למערכת בעיניי".