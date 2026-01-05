השופטת בדימוס עו"ד שרה חביב, שכיהנה בבית המשפט לצד השופט בני שגיא ז"ל, סופדת לו לאחר שנהרג אתמול (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6.

בריאיון ל-103fm שיתפה חביב את כאבה, וסיפרה על דמותו המקצועית והאנושית של שגיא.

"תוך כדי שיחה עם לקוח פתאום אני שמה לב שקופצות לי הודעות בוואטסאפ", סיפרה. "באופן פרדוקסלי אותו לקוח היה תקוע בכביש שש, בפקק שהיה שם כתוצאה מהתאונה שבה בני היה מעורב. זה היה יום שגרתי, ערב רגיל, שום דבר לא מכין אותך לזה".

לדבריה, למרות תפקידו הבכיר והאווירה הפורמלית בבית המשפט, שגיא בלט בחום האנושי שלו. "בדרך כלל יש משהו טקסי בבתי משפט. מבלי לגרוע מהרשמיות, אצל השופט שגיא היה הרבה חום. הוא היה איש גדול, מטר תשעים. אני לא אישה נמוכה, אבל תמיד הסתכלתי אליו כשאני מכופפת את הצוואר כלפי מעלה. הייתי צריכה לשאת עיניים, אבל הוא איש שהייתה בו עדינות והיה בו רוך. רואים את זה בתמונה שלו, יש לו עיניים טובות והוא פשוט היה כזה".

עוד באותו נושא: נשיא המחוזי בבאר שבע נהרג בתאונה קטלנית

בהמשך תיארה את האיזון שהשכיל שגיא ליצור בין היותו משפטן חד לבין הקשבה אנושית: "משפטנים מבריקים יש הרבה, אבל יש גם רכיב אנושי במשפטנות כדי לדעת לנהל את הצדדים ולהגיע להכרעות שהן צודקות, ולא רק נכונות משפטית. הוא גם היה משפטן מאוד מקצוען וחד, וגם היכולת האנושית שלו הייתה לדבר לכולם בגובה העיניים. לא כל אחד יודע לעשות את זה, בטח שלא שופט שכבול לכללי הטקס".

בסיום דבריה הדגישה, "שיפוט זה אנשים, והשופטים חותכים בבשר החי לא רק בעניינם של נאשמים, אלא גם בעניינם של הקורבנות שלהם. בסוף זה משנה חיים. יהיה זכרו ברוך, אבידה גדולה למערכת בעיניי".