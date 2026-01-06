סגיב כהן ושחר עדוי השיקו שיר חדש המוקדש למורשת יהדות תימן ולעולי תימן שעלו לישראל במאה הקודמת.

השיר, "שיר מזמור וקול תודה", נכתב על ידי המשורר והחוקר יגאל בן שלום, הולחן בידי כהן, ומלווה בקליפ המציג חיבור בין דורי באמצעות פיוטים, חומרי ארכיון ולחנים מסורתיים בשילוב עיבוד עכשווי.

הקליפ לשיר משלב תיעוד חזותי מארכיונים היסטוריים יחד עם ייצוגים עכשוויים של לימוד תורני ופיוטי בקרב ילדי תימן בארץ ישראל. החיבור בין הדורות בולט הן בטקסט והן בלחן - ומציג חוויה של שימור תרבות לצד התחדשות מוסיקלית.

בן שלום כתב על השיר: "הניגונים של שירת תימן והפיוטים בבית הכנסת תמיד ליוו אותי בשבתות ובחגים. המלים של השיר פרצו מתוך געגוע לקולו המתנגן של אבי שהיה שליח צבור בבית הכנסת וקולו הרטיט את המתפללים ושירתו שמחה את הרבים באירועים שארגן במסגרת האגודה שהקים".

"אני ממשיך את דרכו כנשיא האגודה וחושף את תרבות יהודי תימן, במחקר, בספרות, בשירה ופיוט ובאמצעות המערכת הדיגיטלית בעיקר לדור הצעיר. את בתי השיר השונים הקדשתי לאבי, לעולי תימן, לחבלי הגאולה בדרך לישראל, ולדור הצעיר בתקוה שימשיך לשמור על הניגונים הנפלאים, המסורת העשירה במקביל לתרומה לחברה בישראל, ולתרבות המתחדשת בארץ".