ראש ארגון הפשע שלום דומרני נעצר הבוקר (רביעי) בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר חצר בית הלילה באשקלון.

לצידו נעצר חשוד נוסף, ושניהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

לפי הודעת המשטרה, "שוטרי תחנת אשקלון פתחו הלילה בחקירה בעקבות דיווח בדבר השלכת רימון רסס לעבר חצר בית בעיר. נגרם נזק לרכוש, ללא נפגעים בגוף".

עוד נמסר כי "השוטרים וחבלני מחוז דרום הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. שני חשודים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה".

מהמשטרה נמסר כי החקירה מתמקדת בנסיבות האירוע ובמעורבות של דומרני בהשלכת הרימון, וכי כלל המעורבים ייחקרו בהתאם להתפתחות הממצאים.