איתור הפעוטות שנחטפו מאשדוד דוברות המשטרה

בלשי תחנת חברון במחוז ש"י איתרו היום (חמישי) שתי אחיות שנחטפו הבוקר מאשדוד לשטחי יהודה ושומרון על ידי אביהן. השתיים אותרו בכפר בית עווא כשהן בריאות.

האירוע החל לאחר שבמשטרה התקבל דיווח מתחנת אשדוד על מקרה אלימות בין בני זוג בעיר. במהלך האירוע לקח החשוד, בן 31, את שתי בנותיו, בת שלוש ובת שנה, ונמלט עמן לכיוון שטחי יהודה ושומרון.

עם קבלת הדיווח החלו כוחות המשטרה בפעילות חקירתית ומודיעינית מהירה לאיתור הרכב והחשוד. במסגרת הפעילות בוצעו חסימות בצירי התנועה בגזרת מרחב יהודה ונאסף מודיעין בזמן אמת.

המידע הוביל את בלשי תחנת חברון, בסיוע לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, אל הכפר בית עווא. בבית במקום אותר החשוד והוא נעצר, לצד שתי הפעוטות שנמצאו בריאות.

האחיות נלקחו על ידי בלשי המשטרה ברכבה של האם ויועברו חזרה לרשותה. החשוד יועבר להמשך חקירה בתחנת אשדוד במרחב לכיש.

במשטרה ציינו כי שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות תוך מיצוי יכולות מודיעיניות וחקירתיות, במטרה לסכל פעילות עבריינית ולהבטיח את ביטחון הציבור.