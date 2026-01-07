הוצאת השב"חים מהביוב דוברות המשטרה

שוטרי תחנת חדרה במרחב מנשה, בשיתוף לוחמי יס"מ מנשה, איתרו ועצרו שני שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בתוך קו ביוב תת-קרקעי בעיר.

לפי הודעת המשטרה, הפעילות התקיימה במסגרת מאמצי האכיפה השוטפים לאיתור שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להיות מעורבים גם בעבירות ביטחוניות.

במהלך פשיטה על אתרי בנייה בסמוך לתחנת הרכבת בחדרה, נחשפו שני תושבי חברון בשנות ה-20 לחייהם כשהם מסתתרים בתוך "תעלת ביוב".

השניים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלאו. במשטרה נמסר כי בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בחדרה.

עוד הדגישה המשטרה כי פעילות זו היא חלק מהמאבק המתמשך באיתור שוהים בלתי חוקיים, במטרה לצמצם עבירות פליליות וביטחוניות ולחזק את ביטחון הציבור.