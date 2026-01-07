בני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מעריך כי מוקדם לקבוע שהמחאות הנוכחיות באיראן יביאו להפלת המשטר.

בראיון ל-103fm, ציין כי מדובר במחאה חריגה וחזקה יחסית לעבר, אך עדיין לא בהיקף קריטי.

"בטווח הקצר אלה מראות יפים שמאוד מסייעים לישראל", אמר סבטי. "היינו רוצים יותר מזה, ואני מאחל לנו ולעם האיראני שלא ידכאו אותם, אבל הכמויות עדיין לא גדולות מספיק".

לדבריו, המחאות הנוכחיות שונות באיכות ובאומץ שמפגינים האזרחים, "האיכות של המחאות מאוד גבוהה, והזעם של המפגינים כלפי הכוחות יותר גדול - הם נועזים הרבה יותר".

סבטי התייחס גם להתנהלות כוחות הביטחון באיראן וטען כי ניכרת ירידה בנכונות לדכא את המחאות באלימות. "הכוחות הפעם יחסית פאסיביים כי גם הם מרגישים את הבעיה בכיס. הם אומרים שהמשכורת שלהם נחתכה בחצי".

לדבריו, נרשמים סימנים ראשונים לעריקות בקרב גורמים ביטחוניים ברמות הנמוכות. "יש כנראה איזושהי עריקה, עדיין לא במספרים גבוהים ברמות הנמוכות. כל מיני עריקים עוברים לצד השני, ואנשים במדים בפנים מכוסות שורפים את התמונה של המנהיג. אחד אפילו שרף את התמונה של קאסם סולימאני".

סבטי הוסיף כי על פי סקרים שנערכו לאחרונה, "כ-92% מהאיראנים שונאים את המשטר שלהם".

בנוגע לתגובת ישראל למחאה, בירך סבטי על ציוץ שפורסם ברשת X (טוויטר) מחשבון המיוחס למוסד, שבו נרשמה סולידריות עם המפגינים וביקורת על השלטון האיראני. "האמירה מצוינת, זה טוב מאוד", אמר. על כך שהציוץ נמחק בהמשך, הוסיף: "אולי רצו לייצר טיזר, אפילו אני מבין שזה טריק למשוך עיניים".