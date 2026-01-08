הרב אורי לופוליאנסקי, ראש עיריית ירושלים לשעבר ומייסד ארגון 'יד שרה', הלך הלילה לעולמו בגיל 74 לאחר מחלה קשה.

לופוליאנסקי הקים את ארגון 'יד שרה', המספק שירותים רפואיים וחברתיים לקשישים, חולים ובעלי מוגבלויות. בהמשך דרכו הציבורית כיהן כראש עיריית ירושלים בין השנים 2003-2008.

בני משפחתו מסרו כי בשנותיו האחרונות התמודד עם ייסורים ומחלה קשה, עד לפטירתו. לפני כשבועיים הוא אושפז בבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.

לופוליאנסקי יובא למנוחות הבוקר (חמישי) בשעה 11:00 בבוקר. הלוויתו תצא מביתו שבשכונת סנהדריה מורחבת להר המנוחות, שם ייטמן.

לופוליאנסקי נולד בחיפה בשנת 1951, ולמד במוסדות חינוך דתיים בעיר. את לימודיו התורניים המשיך בישיבת תורה אור בירושלים ובישיבת הנגב בנתיבות. הוא שירת כחובש בצה"ל, עבד כמורה ולמד מינהל ציבורי.

בשנת 1976 הקים את עמותת 'יד שרה', לאחר שחיפש ציוד רפואי לבנו הקטן ונתקל בקושי באיתורו. הארגון, שנקרא על שם סבתו שנספתה בשואה, התפתח לרשת מתנדבים ושירותים רפואיים רחבת היקף, וזכה להכרה לאומית. בין השאר, קיבל פרס ישראל בשנת 1994, וכן את "אות הנשיא למתנדב" ו"פרס יושב ראש הכנסת".

לופוליאנסקי החל את דרכו הפוליטית כחבר מועצת עיריית ירושלים ב-1989, ומילא תפקידים מוניציפליים בכירים. בפברואר 2003 מונה לראש העירייה מטעם יהדות התורה לאחר פרישתו של אהוד אולמרט, וביוני 2003 נבחר לקדנציה מלאה. הוא כיהן עד נובמבר 2008.

בשנת 2010 נחקר בפרשת הולילנד, וב-2014 הורשע בקבלת שוחד, כאשר הכספים הועברו לעמותת 'יד שרה' ולמוסדות נוספים. לאחר ערעור, ובשל מצבו הרפואי, הומר עונשו לשישה חודשי עבודות שירות. הקנס שהושת עליו שולם באמצעות מבצע התרמה ציבורי.

לופוליאנסקי התגורר בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים. הוא הותיר אחריו את רעייתו מיכל, 12 ילדים ומשפחה ענפה. בנו, הרב יצחק לופוליאנסקי, מכהן כראש ישיבת "נחלת יאיר" ביישוב מיצד שבגוש עציון.