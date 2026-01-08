הצנחנים סיימו חמישה חודשי פעילות ביו"ש דובר צה"ל

כוחות חטיבת הצנחנים בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון השלימו השבוע תעסוקה מבצעית בת חמישה חודשים בשטחי יהודה ושומרון.

במהלך התקופה, הכוחות ביצעו מעצרים של יותר מ-300 מבוקשים, חיסלו 25 מחבלים ואיתרו עשרות אמצעי לחימה ששימשו לפעילות טרור במרחב.

הפעילות התקיימה כחלק ממאמץ מתמשך לסיכול טרור ביהודה ושומרון, וכללה מבצעים יזומים ומעצרי לילה בשיתוף יחידות נוספות.

במקביל לפעילות המבצעית, קיימו כוחות החטיבה תרגילים גדודיים להגברת הכשירות המבצעית.

התרגולים כללו בין היתר הפעלת כוחות בשטחים בנויים ופתוחים, פינוי מוסק של פצועים תחת אש, והיערכות לתרחישי קיצון בעורף.

בצה"ל מציינים כי סדרת האימונים התבססה על לקחים שנלמדו מגזרות הלחימה בעזה, לבנון, סוריה ויהודה ושומרון במהלך השנתיים האחרונות.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל