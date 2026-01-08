בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, הותיר היום (חמישי) על כנו את צו הביניים המונע את המשך העברת כספים למוסדות החינוך החרדיים, והורה לעותרים לתקן את העתירה כך שתתייחס גם לכספים שכבר הועברו.

בעתירה נטען כי הכספים הועברו למוסדות חינוך הפועלים ללא פיקוח, באופן המפר את הוראות החוק. במהלך הדיון, נציגת המדינה, עו"ד נטע אורן, הודתה כי כ-90% מהתקציב הועבר בצורה לא תקינה.

בפתח הדיון, השופטת יעל וילנר מתחה ביקורת על נציג הכנסת שלא הביא את פרוטוקול ועדת הכספים, ואמרה כי "הפרוטוקול הוא לב העניין".

בשלב מאוחר יותר הציגה השופטת וילנר את הטענה כי מרבית הכספים הועברו לפני החלטת ועדת הכספים, ושאלה את נציגת המדינה: "בכוח איזו סמכות?".

נציגת המדינה הודתה כי מדובר בהעברה לא תקינה, והסבירה כי "יש פרקטיקה כזו" בהעברת הכספים. השופטת וילנר ענתה: "זה לא חוקי".

אתמול ביקשה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לבטל את צו הביניים שהקפיא את העברת הכספים, וציינה כי אם יתברר שהכספים הועברו למוסדות שלא עומדים בדרישות ניתן יהיה לקזז אותם בעתיד.

בית המשפט דחה את הבקשה והותיר את צו הביניים על כנו.