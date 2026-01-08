סקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) מעלה כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד הייתה שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר, עם 25 מנדטים - ירידה של מנדט לעומת הסקר הקודם.

המפלגה השנייה בגודלה לפי הסקר היא מפלגתו של נפתלי בנט, שממשיכה לשמור על יציבות עם 21 מנדטים. אחריה מדורגת מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן עם 12 מנדטים - עלייה של מנדט אחד מהשבוע שעבר.

יש עתיד בראשות יאיר לפיד נחלשת למספר חד-ספרתי של 9 מנדטים. ש"ס של אריה דרעי, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר - כל אחת מהן מקבלת 8 מנדטים, ירידה של מנדט לעומת הסקר הקודם. מפלגת ישר! של גדי איזנקוט שומרת על יציבות עם 8 מנדטים.

יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית של סמוטריץ' מתחזקת ומקבלת 4 מנדטים - מעבר לאחוז החסימה לאחר שלא עברה אותו בסקר הקודם.

מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה הן: המילואימניקים של יועז הנדל (2.5%), בל"ד (1.3%) וכחול לבן של בני גנץ (0.6%).

על פי נתוני הסקר, גוש האופוזיציה הציונית נחלש במנדט אחד ועומד על 58 מושבים, בעוד הקואליציה מתחזקת ל-52 מנדטים. המפלגות הערביות יחד שומרות על כוחן עם 10 מנדטים.