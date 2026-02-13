סקר ערוץ 14 שפורסם הערב (חמישי) מציג תמונת מצב עדכנית של מפת המנדטים וההתאמה לראשות הממשלה, לו הבחירות היו נערכות היום. מהנתונים עולה כי גוש הימין בהובלת הליכוד מתחזק מעט ועומד על 66 מנדטים.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד מקבלת 35 מנדטים. הרשימה המשותפת, לאחר איחוד המפלגות הערביות, עומדת על 13 מנדטים ומהווה את המפלגה השנייה בגודלה. מפלגתו של בנט, ש"ס והדמוקרטים יורדות במנדט בהשוואה לשבוע שעבר ומקבלות 10 מנדטים כל אחת.

יהדות התורה שומרת על כוחה עם 9 מנדטים. ישראל ביתנו נותרת עם 8 מנדטים, ואילו מפלגת "ישר" מתחזקת בשני מנדטים ועומדת על 8.

עוצמה יהודית מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית עולה במנדט ומתחזקת ל-5, ויש עתיד עולה ל-5 מנדטים לעומת 4 בסקר הקודם. כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה מקבל 66 מנדטים, גוש האופוזיציה עומד על 41 מנדטים, והמפלגות הערביות זוכות ל-13 מנדטים.

באשר לשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו מוביל עם 57% ואף מתחזק לאחר ביקורו בוושינגטון. נפתלי בנט ניצב אחריו עם 19%, גדי איזנקוט עם 13%, יאיר לפיד עם 5%, אביגדור ליברמן עם 4% ובני גנץ עם 2%.