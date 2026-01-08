בעיצומו של ליל מהומות סוער באיראן, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם הערב (חמישי) תפילה מיוחדת להפלת משטר האייתוללות.

בנוסף, קיים יחד עם בתו, הרבנית רחל בזק, תפילת נשים עולמית בהשתתפות נשים מרחבי העולם, למען "הצלחת הטוב האלוקי והפלת המשטר האיראני".

בנוסח התפילה כתב הרב אליהו: "מודים לך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שנתת לנו כח להכות את אויבינו וקיימת בנו ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב".

"אנא ה' אבד והשמד כל הקמים עלינו לרעה. קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך. אבד את מנהיגי איראן שעומדים עלינו לכלותינו. הצילנו מידם. עזור לכל העם שמתקומם כנגדם. שמור עליהם, תן בלב הצבא לסייע ולא להלחם בהם".

"קיים בנו והרשעה כלה בעשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ותמלך אתה הוא ה' אלהינו מהרה על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך. ובירושלים עיר מקדשך. ככתוב בדברי קדשך ימלך ה' לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללויה".