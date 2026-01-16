חודש בלבד לאחר שסדרה של רבני קהילות סיימה קורס ייחודי בנושא פגיעות מיניות, השבוע הייתה זו קבוצת רבניות שהשלימה מסלול הכשרה דומה. הקורס התקיים ביוזמת בית הדין לפגיעות מיניות שהקים הרב שמואל אליהו.

הקורס התקדימי נקרא "רבנית יוצרת קהילה מוגנת", ומטרתו היא נתינת כלים תורניים ומקצועיים לרבנית ללוות ולנתב מקרים של פגיעה מינית בקהילה. הרבניות שהשתתפו בו קיבלו את הכלים המעשיים, מתוך אמירה שהן יוכלו לסייע במקרים רלוונטיים בקהילותיהן, ולייצר קהילות מוגנות בכל רחבי הארץ.

משך ההכשרה היה מספר שבועות. בבית הדין ציינו כי "פעמים רבות הפוגעים מסתופפים בצילה של התורה, והפגיעה נעשית בשם ההלכה, וכשרב מגיע עם גב תורני, מטען רוחני רחב וידע מקצועי ומעניק גיבוי והכוונה לנפגעים זה ממש כאוויר לנשימה בשבילם, וזה בעיקר משדר מסר נכון לקהילה: מעשים כאלו לא יעברו בשתיקה בקהילתנו".

שני הקורסים כללו בין 10 ל-12 מפגשים, בהם למדו המשתתפים נתונים על תופעת הפגיעות המיניות, דפוסי הפעולה של הפוגעים והשלכות הפגיעה על הנפגעים. נתונים שהוצגו כללו, בין היתר, את העובדה ששליש מהנשים עוברות פגיעה מינית, וכי מעל 80% מהפגיעות מתבצעות על ידי אדם מוכר.

המשתתפים נחשפו גם למידע על חוק חובת הדיווח, ועל מענים הניתנים לנפגעים ולמשפחותיהם על ידי מערכות המדינה.

בבית הדין הבהירו כי חשיפת מסרים של מוגנות מהווים גם איתות לפוגעים, שבוחנים לא פעם היכן קיימת סלחנות או חוסר תגובה: "הנפגעים מצידם קולטים שבקהילה הזאת מותר לדבר ולספר כי יש מי שיקשיב ולא ישפוט ויאשים, וגם ייתן יד וילווה תהליך נכון ומקצועי לתיקון. לרבני הקהילות ולרבניות יש תפקיד מפתח בכל אלו, ואנו מעריכים ומודים לכל המשתתפים ומייחלים ליום שבו תהליכי תיקון בפגיעות יהיו חלק אינטגרלי מהעשייה הקהילתית".