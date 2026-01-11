נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיבל בימים האחרונים תדרוכים על אפשרויות חדשות למתקפה צבאית נגד איראן, בעודו שוקל אם לממש את איומו להגיב לדיכוי האלים שמפעיל המשטר נגד מפגינים. כך דיווח הלילה (ראשון) העיתון "ניו יורק טיימס", שציטט גורמים אמריקניים המעורים בדיונים.

לדברי הגורמים, שדיברו בעילום שם, הנשיא עדיין לא קיבל החלטה סופית, אך שוקל ברצינות לאשר תקיפה בתגובה לדיכוי ההפגנות שפרצו באיראן בעקבות מצוקה כלכלית נרחבת. לפי הדיווח, הוצגו בפניו מגוון אפשרויות, ובהן תקיפות אפשריות נגד אתרים לא־צבאיים בטהרן.

בכירים אמריקנים ציינו כי בין האפשרויות שנשקלות קיימת גם תקיפה של גורמים בשירותי הביטחון של המשטר, האחראים לדיכוי ההפגנות. עם זאת, הם הזהירו כי כל פעולה צבאית חייבת להימנע מהובלת הציבור האיראני להתלכדות סביב השלטון, או מהתגרות בתגובה איראנית שעלולה לסכן אנשי צוות אמריקנים באזור.

כאשר נשאל הבית הלבן על ההיערכות לאפשרות של תקיפות, הוא הפנה לדבריו הפומביים האחרונים של הנשיא.

בימים האחרונים חזר טראמפ והזהיר את הנהגת איראן שלא לירות על מפגינים. אתמול (שבת) הוא כתב ברשת החברתית שלו Truth Social: "איראן רוצה חופש, אולי כמו שלא היה מעולם. ארה"ב מוכנה לסייע!!!"

הדיווח ב"ניו יורק טיימס" מתפרסם על רקע המשך ההפגנות ההמוניות נגד המשטר באיראן, לצד הדיכוי שמפעיל המשטר נגד המפגינים.

מקורות מסרו הלילה (ראשון) לאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל" כי כוחות הביטחון האיראניים עושים שימוש בכוח קטלני נגד מפגינים ברחבי המדינה, וההערכות הראשוניות מצביעות על מספר רב של הרוגים.

על פי הדיווח, גם ההערכות השמרניות ביותר מצביעות על כך שלפחות 2,000 בני אדם נהרגו באיראן בתוך 48 השעות האחרונות.

למרות השיבושים הקשים באינטרנט ברחבי איראן, שנמשכים כבר יותר משתי יממות, ממשיכים להתקבל סרטונים והודעות דרך ערוצים מוגבלים, לרבות משתמשי רשת סטארלינק של אילון מאסק.