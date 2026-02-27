מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, תדרך אתמול (חמישי) את הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לאפשרויות פעולה מול איראן. כך אמר גורם המקורב לנשיא לרשת ABC.

גורם נוסף שצוטט בדיווח אמר כי בתדרוך נכח גם יו"ר המטות המשולבים, דן קיין.

לפי מקורות המעורים בפרטים, שצוטטו על ידי רשת ABC, פעולה אמריקנית-ישראלית משותפת נגד איראן נותרה על השולחן.

סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, התייחסה לדיווחים ואמרה: "התקשורת יכולה להמשיך לשער מה עובר במחשבותיו של הנשיא, אך רק הנשיא טראמפ יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות." בכך חזרה קלי על הצהרה שנמסרה מספר פעמים בשבועות האחרונים בתגובה לשאלות על תוכניותיו של טראמפ בנוגע לאיראן.

בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, אמר בראיון לעיתון "וושינגטון פוסט" שפורסם הלילה (שישי) כי "אין סיכוי שתקיפות באיראן יגררו למלחמה ממושכת במזרח התיכון שתימשך שנים".

לדבריו, הנשיא והוא מעדיפים פתרון דיפלומטי, אולם הדבר יהיה תלוי בצעדים ובאמירות של איראן.

הדיווחים מגיעים ברקע סבב המשא ומתן בין איראן לארצות הברית שהתקיים אתמול בז'נבה. לאחר השיחות, שני הצדדים הביעו כוונה להמשיך את התהליך הדיפלומטי.

גורם אמריקני ציין כי "השיחות היו חיוביות" והוסיף כי בשלב הבא צפוי מפגש בדרג טכני ביום רביעי הבא בווינה, ללא השתתפותם של סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר ועבאס עראקצ'י. ארצות הברית, כך נמסר, "ממשיכה בעבודה לייצר הסכם".

בעקבות סבב השיחות, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם הודעה ברשת X שבה כתב כי "חלה התקדמות נוספת בהליכים הדיפלומטיים עם ארצות הברית". הוא ציין כי סבב השיחות היה האינטנסיבי ביותר עד כה, והסתיים בהבנה הדדית להמשך העיסוק בנושאים חשובים לעסקה, כולל סיום הסנקציות וצעדים הקשורים לגרעין.

עראקצ'י הוסיף כי צוותים טכניים יפגשו בווינה, וציין את הערכתו לעומאן ולשוויץ על תרומתם להמשך השיחות.