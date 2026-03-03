סטיב וויטקוף, שליחו של נשיא ארה"ב טראמפ למזרח התיכון ששימש כנציגו במגעים עם איראן, חשף בראיון ל"פוקס ניוז" ששודר הלילה (שלישי) פרטים חדשים על המגעים שהיו בין וושינגטון לטהרן לפני פרוץ המלחמה.

וויטקוף סיפר כי במהלך השיחות הראשונות, שנערכו במוסקט, בירת עומאן, האיראנים הודיעו לו ולג'ארד קושנר כי ברשותם 460 ק"ג של אורניום מועשר ברמה של 60%, כמות שמספיקה ליצירת 11 פצצות גרעין.

"זו הייתה עמדת הפתיחה שלהם", אמר וויטקוף. "הם היו גאים בכך שהצליחו לחמוק מכל מנגנוני הפיקוח ולהגיע למצב שבו הם יכולים לייצר 11 פצצות גרעין".

האיראנים, כך לפי וויטקוף, טענו כי יש להם "זכות בלתי מעורערת להעשיר אורניום", והם מחזיקים כעת ב-10 טונות של חומר בקיע. מתוך כמות זו, 460 ק"ג מועשרים ב-60%, בעוד 1,000 ק"ג מועשרים ב-20% והיתר מועשר ברמה של 3.67%.

וויטקוף ציין כי האיראנים מייצרים צנטריפוגות משלהם להפקת החומר, ולכן "כמעט אי אפשר לעצור אותם". לדבריו, הם מסוגלים להעשיר את 460 ק"ג של אורניום לרמה של 90% - מספיק לייצור נשק גרעיני - תוך שבוע עד 10 ימים, ואילו את ה-20% ניתן להעלות לרמת נשק בתוך שלושה עד ארבעה שבועות.

וויטקוף סיפר כי במהלך המגעים הציעו האמריקנים לאיראנים להפסיק את העשרת האורניום במשך עשור, אך הצעה זו נדחתה.

"הם דחו את זה, מה שאמר לנו באותו רגע ממש שאין להם שום רצון מלבד שמירה על ההעשרה למטרת נשק", ציין. הוא הוסיף כי לאחר הפגישה השנייה, הוא וקושנר הבינו שההסכם לא ניתן להשגה, אך בכל זאת חזרו לפגישה שלישית בז'נבה כדי לאפשר לשיחות להצליח.

"היה ברור מאוד שזה יהיה בלתי אפשרי, כנראה בסוף הפגישה השנייה, אבל אז חזרנו לפגישה השלישית רק כדי לתת לזה ניסיון אחרון", אמר וויטקוף, והוסיף כי האיראנים רצו שהאמריקנים ידווחו על "חיוביות" בשיחות, אך לא היה בהן שום דבר חיובי.