רומן גופמן, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד המיועד, מסר הבוקר (ראשון) עדות ביחידת להב 433 במסגרת חקירת פרשת "הפגישה הלילית".

במרכז החקירה עומדת פגישה שקיימו דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין וברוורמן בחניון הקריה באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל.

לפי גרסת פלדשטיין, בפגישה הודיע לו ברוורמן כי מתנהלת נגדו חקירה בחשד להדלפת מסמכים לעיתון הגרמני בילד. לטענתו, ברוורמן אמר לו כי הוא "יכול לכבות את החקירה".

עוד טען פלדשטיין כי ברוורמן הציג בפניו פתק ובו רשימת חשודים בפרשה, טענה שלדברי גורמי חקירה קיבלה חיזוקים של ממש.

ההערכה במשטרה היא כי ברוורמן נחשף למידע על קיומה של החקירה הסמויה של השב"כ והמשטרה במסגרת עבודתו השוטפת בלשכה.

על פי החשד, לאחר שנחשף למידע על החקירה הסמויה סביב הדלפת המסמך המסווג, התקיימה אותה פגישה לילית.