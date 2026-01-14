הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי זומן למסור עדות במסגרת החקירה בפרשת הבילד, במטרה לברר כיצד ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, ידע על חקירה מסווגת שהתנהלה בצה"ל בנוגע להדלפת מסמכים פנימיים.

הזימון מגיע לאחר דבריו של אלי פלדשטיין, לשעבר יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שטען כי ברוורמן שיתף אותו בפרטים מתוך חקירה פנימית במחב"ם, ואף הציג בפניו רשימה של שמות ושאל האם הוא מזהה מישהו מהרשימה.

פלדשטיין סיפר כי הפגישה התקיימה באישון לילה, בחניון בקומה מינוס 4 של הקריה בתל אביב. על פי גרסת פלדשטיין כפי שנמסרה בריאיון לכאן 11, ברוורמן אמר לו: "יש חקירה במחב"ם", והוסיף: "אני יכול לכבות את זה".

בתוך כך, נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, אישר הבוקר למשטרה לתפוס את חומרי הגלם של הריאיון שקיים אלי פלדשטיין עם תאגיד השידור כאן 11.

במהלך הדיון, מתח השופט מזרחי ביקורת על המשטרה: "אם זו ראיה מרכזית - איך מסתפקים במשהו ערוך?" תהה.

המשטרה הסתמכה על גרסה מצולמת מהשידור עצמו לצורך חקירת ברוורמן, וכן דוברו של ראש הממשלה עומר מנצור.

בדיון שנערך הבוקר עסק בית המשפט גם בערעור שהגיש מנצור על התנאים המגבילים שהוטלו עליו במסגרת החקירה.

לדברי השופט מזרחי: "קראתי כל מילה, לא רואה מה העבריינות שלו. היו מסביב מאבטחים - למה לא חקרו אותם? אתם שוקלים שוב אם אתם רוצים תנאים ביחס למנצור?"