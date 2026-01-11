כעשרים צעירים חרדים עדיין נמצאים בכלא לאחר שנתפסו על ידי המשטרה הצבאית בשל אי התייצבות מסודרת בלשכת הגיוס להסדרת שירותם הצבאי.

גל המעצרים נמשך גם במהלך השבוע האחרון ברחבי הארץ. הצעירים החרדים נעצרו בנסיבות שונות - חלקם בעת התייצבות מאוחרת בלשכות הגיוס, אחרים בבתיהם בשעות הבוקר, ויש שנעצרו עם שובם ארצה.

ראשי ישיבות ועסקנים במגזר מזהירים מפני מה שהם מכנים "סכנת ההסתגלות", כלשונם.

"אסור שנשמע את המשפט 'עוד בחור נעצר' ונמשיך הלאה", אמר אחד מראשי הישיבות. "כל בחור כזה הוא עולם מלא של תורה, וכל יום שהוא בכלא הוא פצע פתוח בלב האומה".

"כל בחור ישיבה שנעצר הוא אחריות של כולנו", מבהירים ראשי הישיבות. "כל עוד לומדי תורה יושבים מאחורי סורג ובריח, הלב היהודי כולו נמצא שם עמם", נמסר מטעמם.