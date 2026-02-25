פלגים קיצוניים בחברה החרדית יקיימו הערב (רביעי) בשעה 18:15 עצרת מחאה מרכזית בכיכר השבת בירושלים.

המחאה מגיעה בהוראת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, על רקע שורת מעצרים של בחורי ישיבה שהוגדרו כעריקים בשל אי-התייצבות בלשכות הגיוס.

מארגני המחאה מצביעים על שלושה מקרים מרכזיים שאירעו בימים האחרונים וגרמו לתסיסה רבה: במקרה אחד נלקח צעיר מביתו בשעת לילה מאוחרת - כוחות הגיעו לדירה, ערכו חיפוש ואיתרו אותו ישן במיטתו.

לדברי אמו, נמסר לה כי בנה מועבר למתקן באזור ירושלים ומשם לכליאה, אך לפי שעה היא לא קיבלה הודעה רשמית על מקום החזקתו.

שני בחורים נוספים נעצרו בבית שמש במסגרת בדיקה שגרתית של משטרת ישראל והועברו לאחר מכן למשטרה הצבאית. אחד העצורים, לפי משפחתו, הוא יתום שאיבד את אמו לאחר מחלה קשה.