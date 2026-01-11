הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי פרסם היום (ראשון) סרטון חדש שבו הסביר את התהליכים שמתרחשים באיראן, את הסכנה לשלטון, ואת האפשרות הממשית למהפכה.

לדבריו, "זה מהלך דרמטי, היסטורי, שלא קרה עד לימים האלה, מאז תחילת המהפכה בשנת 79. בפעם הראשונה אתגר אמיתי לשלטון. הפיכה ממש יכולה לקרות לנוכח מה שקורה כרגע בשטח".

יחזקאלי הסביר כי "המפגינים עלו מדרגה. הם כובשים כבר נקודות שלטון של משמרות המהפכה. משטרה מקומית. איראן זו מדינה עצומה, פי שישים מהגודל שלנו, כמעט מאה מיליון בני אדם, ולאט לאט מתחילים לנגוס בסמלי השלטון".

על תגובת השלטון אמר: "מצד שני, השלטון פותח את הנצרה, יורים. אין אינטרנט כבר קרוב לשתי יממות, ואין לנו מושג מה קורה שם. יש כבר דיווחים על מעשי טבח, וזה מאוד הגיוני שזה יקרה, ועכשיו כבר מגיעים לקרב האמיתי. השלטון טובח, המפגינים יוצאים".

יחזקאלי הביא את דברי אחד המפגינים שאמר: "אחרי מותי אני מקווה שתגיעו אל המטרה של להפיל את שלטון האייתולות", והוסיף: "הצעירים הללו ממש ממש נחושים".

בהתייחסות לתגובת ארה"ב ציין כי "טראמפ מסמן להם, אני איתכם, והסימון הזה של טראמפ מאז יום שישי, לפני שבועיים, היה בעצם הפוש שנתן והדחיפה למהפכה הזו. הם סומכים עליו, ויכול להיות שארה"ב תצטרך להתערב, וכבר עכשיו האיראנים משמיעים איומים שיתקפו מטרות אמריקניות במקרה של התערבות אמריקנית".

על מצבו של השלטון האיראני אמר יחזקאלי: "קרב ההישרדות של השלטון מתחיל עכשיו, השלטון מתחיל להילחם על החיים שלו, הוא לא יבחל בשום אמצעי. זה שלטון אכזר שיעשה הכל. וכל זה קרה בגלל מלחמת 12 הימים".

בהתייחסות לתפקידה של ישראל אמר: "מה שישראל התחילה, ונזכרה בדקה ה-91 לתקוף. שימו לב כמה חיכו לדבר זה, כמה ישראל היא מעצמה, כמה מה שהתחיל בשבעה לאוקטובר מסתיים אולי בטלטלה הכי גדולה שהייתה לשלטון הזה, ואולי בהפלתו - בשלטון האייתולות שהולך מהעולם - אין איום קיומי גרעיני על ישראל".

לקראת סיום ציין: "ישראל צריכה לטפל בזה בסגנון הסורי, ולהשמיד שם את כל היכולות ואתם תפגשו עם שאם הוא באמת יצליח לעמוד כדמוקרטיה, אם באמת הוא לא יפורר את המדינה הזו עד הסוף, והיא תלך למלחמת אזרחים והצבא יתעשת ויעבור צד - אנחנו נראה שהעם הזה, בשונה מהעם הסורי, העם האיראני אין לו כלום עם ישראל, ואפילו יכונן הסכם שלום איתנו".

יחזקאלי סיים: "זה מוקדם עוד, אבל בואו נפקח עיניים ונראה - תהליכים היסטוריים קורים לנגד עינינו".