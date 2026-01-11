שוטרי מחוז ש"י עצרו בסוף השבוע את אלמנתו של יחיא עיאש, לאחר שפרסמה ברשתות החברתיות תכנים המוגדרים על ידי המשטרה כהסתה, שבח והלל לארגוני טרור ולמחבלים.

מהמשטרה נמסר כי המעצר בוצע על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שומרון יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש.

על פי ההודעה, החשודה, תושבת שכם בשנות ה-50 לחייה, פרסמה בימים האחרונים דברי הסתה, ובהם כתבה: "עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך".

עוד נמסר כי בין פרסומיה של החשודה הופיע סרטון תעמולה המהלל את המחבל יחיא עיאש, הכולל תיעודים של פיגועי התאבדות באוטובוסים, שימוש בדימויי נשק ופיצוצים, והלוויות המוניות, ומסתיים בקריאה מסיתה להמשך דרך הטרור תחת הכותרת "יחזרו התקוות".

עיאש, המכונה "המהנדס", היה ממקימי הזרוע הצבאית של חמאס ומהוגי פיגועי ההתאבדות, אשר אחראי למותם של מאות ישראלים, וחוסל על ידי כוחות הביטחון בשנת 1996.

עוד נמסר מהמשטרה כי בפרסומים נוספים היללה אלמנתו מחבלים נוספים וכינתה אותם "אחים" ו"כוכבי הדרך", ובכך, לטענת המשטרה, האדירה פעולות טרור.

במקרה נוסף שאירע אף הוא במהלך סוף השבוע, נעצר תושב שכם בשנות ה-50 לחייו על ידי שוטרי תחנת אריאל יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, לאחר שפרסם ברשת דברי הסתה והזדהות עם ארגוני טרור. החשוד הועבר לחקירה בתחנת אריאל לצורך מיצויה.

מהמשטרה נמסר כי מחוז ש"י "ימשיך לפעול בנחישות לניטור, איתור וחשיפתם של מסיתים", והדגישו: "כל מי שמזדהה, תומך, מעודד או מסית לטרור ולמעשי אלימות, ידע שעינינו פקוחות ונפעיל את כל האמצעים שברשותנו. אפס סובלנות להסתה ולתמיכה במחבלים ובארגוני טרור".