השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חתם על צו סגירה למתחם עמותת 'בורג' א-לקלק' ברובע המוסלמי בירושלים, לתקופה של חצי שנה. הצו נחתם ערב חודש הרמדאן.

במשטרה טענו כי מדובר בעמותה הנתמכת בידי ארגונים המזוהים עם טרור וכי במתחם התקיימו פעילויות הסתה ופעילות נגד מדינת ישראל.

בעקבות הצו הגיעו שוטרי מרחב דוד יחד עם גורמי עירייה למקום, פינו את המתחם והדביקו את צו הסגירה.

במסגרת האכיפה רותכו דלתות ושערי הכניסה למתחם, במטרה למנוע המשך פעילות.

בצו נכתב, "הנני מורה למחזיק המקום, ולכל אדם אחר המנהל, המפעיל או הפועל במסגרת הפעילות, שלא לאפשר את הפעילות בכל מקום בתחומי מדינת ישראל. צו זה חל על מועדון 'בורג' לקלק', גם אם הוא, יכונה בשמות או כינויים אחרים או בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע, אם מעת לעת".

בסביבת השר בן גביר מסרו לערוץ 7: "לא נאפשר פעילויות של חתירה נגד המדינה. השר בן גביר גאה במפקד המחוז שמיישם את המדיניות ופועל כל הזמן נגד הטרור ובעיר העתיקה, ובירושלים בכלל".

עמותת "בורג' א-לקלק" פועלת כמרכז קהילתי בשכונת באב חוטה בעיר העתיקה, ועוסקת בחיזוק הזהות הלאומית הפלסטינית בירושלים ובשטחי C.