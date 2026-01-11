בלשי תחנת לב תל אביב עצרו ביום שישי האחרון קטין בן 17 ובן 21, תושבי שטחים, בחשד שפרצו לדירת תושבת תל אביב בזמן שהייתה בחופשה.

השניים נתפסו ישנים בתוך הדירה, כשברשותם כסף, תכשיטים, כרטיסי אשראי ורכוש נוסף שעל פי החשד נגנב מהמקום.

האירוע התרחש ביום שישי כאשר האישה שבה לביתה מחופשה בחו"ל והופתעה לגלות שני אנשים חשודים שוהים בסלון דירתה. היא מיהרה להזעיק את המשטרה, ובלשי תחנת לב תל אביב הגיעו למקום במהירות.

בכניסתם לדירה הבחינו הבלשים בשני החשודים כשהם ישנים. עם מעצרם התברר כי הם שוהים בלתי חוקיים בישראל וללא אישורי שהייה.

בחיפוש שבוצע על גופם אותר רכוש רב, ובמשטרה מעריכים כי מדובר בפריטים שנגנבו מדירת התושבת.

החשודים נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלאו. אתמול הובאו לדיון בבית המשפט, שם הוארך מעצרם.

החקירה נמשכת לבחינת חשד למעורבותם של השניים באירועי רכוש נוספים.