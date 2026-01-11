במהלך סוף השבוע התקיימו בצה"ל מספר הערכות מצב ביטחוניות, בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על רקע ההתפתחויות האחרונות בזירה האיראנית.

"אנחנו עוקבים אחר הנעשה באיראן", נמסר מצה"ל, תוך הדגשה כי "המחאות הן עניין פנים איראני". עם זאת נמסר עוד כי "צה"ל ערוך בהגנה ומשפר יכולות ומוכנות מבצעית כל העת".

"נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש. צה"ל יעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל", לשון הודעת צה"ל.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה למחאות הסוערות באיראן ואמר: "אנחנו מחזקים את האזרחים הגיבורים והאמיצים באיראן - וברגע שהשלטון יפול נעשה דברים טובים ומשותפים לשני העמים".

עוד הוסיף: "כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר בקרוב מעול העריצות. וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום".