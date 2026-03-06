שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), האדמירל בראד קופר, ערכו תדרוך לעיתונאים בנושא המלחמה מול איראן.

"איראן מקווה שלא נוכל להמשיך בזה, וזו טעות חמורה בחישוב מצד משמרות המהפכה באיראן. אין כאן מחסור בנחישות אמריקנית. אנחנו זוכרים ומכבדים את הנופלים שלנו, אותם שישה שיחזרו בקרוב, שנתנו הכול למען ארצם במשימה הזו - אנחנו זוכרים אותם, ואנחנו זוכרים אותם בכך שאנחנו מקדישים את עצמנו מחדש למשימה הזו ביתר נחישות. המחויבות שלנו ליעדי המשימה רק הולכת וגוברת ככל שהיתרונות שלנו ממשיכים לגדול", אמר הגסת'.

"אין לנו מחסור בתחמושת. המלאים שלנו של אמצעי לחימה הגנתיים והתקפיים מאפשרים לנו להמשיך במערכה הזו כל עוד נצטרך. שוב, מצב התחמושת שלנו רק משתפר ככל שהיתרון שלנו והיכולות שלנו גדלים. אנחנו רק התחלנו להילחם, ולהילחם באופן מכריע. רק התחלנו להילחם, ולהילחם באופן מכריע. עוצמת הלחימה שעדיין זורמת ושעדיין מגיעה, ושנוכל להפעיל מעל איראן, תהיה גדולה פי כמה ממה שהיא כרגע. כשמחברים את היכולות שלנו עם אלו של צה"ל, ואין לנו מחסור בסמכויות", הוסיף שר המלחמה האמריקני.

לדבריו, "היכולות שלנו עצומות והן עדיין מצטברות, וכך גם של השותפים הישראלים שלנו. מלאי התחמושת שלנו מלא, והנחישות שלנו איתנה כברזל. המשמעות היא שלוח הזמ

נים נמצא בשליטתנו בלבד. וככל שנכניס יותר כוחות, וככל שנכניס יותר יכולות, וככל שהתחמושת שלנו, כשאנחנו טסים מעל, תייצר השפעות הרסניות יותר, אנחנו קובעים את הקצב. אנחנו קובעים את לוח הזמנים, בהובלת המפקד בשטח. אנחנו בנויים למלחמה הזאת, ואנחנו ננצח בה".

קופר אמר: "בשעה האחרונה בלבד, מפציצי B-2 אמריקאים הטילו עשרות פצצות חדירה במשקל 2,000 פאונד, כנגד משגרי טילים בליסטיים קבורים עמוק".

הוא הוסיף: "השמדנו יותר מ-30 ספינות. ובשעות האחרונות בלבד, פגענו בספינת נושאת רחפנים איראנית בגודל של נושאת מטוסים ממלחמת העולם השנייה, ובזמן שאנחנו מדברים היא עולה בלהבות".

קופר ציין כי "מתקפות טילים בליסטיים של איראן ירדו ב-90% מאז היום הראשון. מתקפות רחפנים ירדו ב-83% מאז היום הראשון".

"הנשיא נתן לנו משימה נוספת - להשמיד או לשתק את הבסיס התעשייתי של הטילים הבליסטיים של איראן. כך שאנחנו לא רק פוגעים במה שיש להם כיום, אלא גם משמידים את היכולת שלהם לבנות זאת מחדש", אמר קופר.

לדבריו, "ככל שנעבור לשלב הבא של המבצע, נפרק באופן שיטתי את יכולת ייצור הטילים של איראן לעתיד. זה כבר נמצא בעיצומו. זה ייקח זמן, אבל הכוחות שלנו מצוידים היטב, כפי שאמר השר, ואנחנו מוכנים לחלוטין לבצע את המשימה הזאת בצורה מכרעת".

"הכוחות המשולבים שלנו פעלו ללא הרף בימים האחרונים והשמידו את מערכי ההגנה האווירית של איראן, והם ממשיכים לאתר מערכות נוספות כדי להשמיד אותן. מערכי ההגנה האווירית שלנו פועלים ברמה הגבוהה ביותר, ואני לא יכול להיות גאה יותר", אמר קופר.

עוד הוסיף כי "כתף אל כתף עם השותפים שלנו באזור - ובמקרים רבים תוך יצירת רשת ההגנה האווירית המשולבת ביותר בתולדות המזרח התיכון - אנחנו נלחמים כדי לנצח. בעזרת העוצמה הצבאית המשולבת של ארצות הברית וישראל נמשיך לרסק את יכולתה של איראן להקרין כוח מעבר לגבולותיה".