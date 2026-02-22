תשתיות בלתי חוקיות ליד כרמל רגבים

תנועת רגבים פנתה במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', לאלוף הפיקוד ולגורמי המינהל האזרחי, בדרישה לפעול במהירות לאכיפה נגד עבודות תשתית בלתי חוקיות בהר חברון.

העבודות מתבצעות בצפון-מערב היישוב כרמל, בתחום צו איסור בנייה צבאי ובצמוד לכביש 356 המרכזי של יישובי האזור.

על פי הפנייה, מדובר בעבודות פיתוח, סלילת דרך, הצבת עמודי חשמל וחיבורם למערכת החשמל. ברגבים טוענים כי העבודות נתפסו ודווחו בזמן אמת לפני כשבועיים, אך הן נמשכות ומתפתחות מיום ליום.

ברגבים טוענים עוד כי במרחב קיימת בנייה בלתי חוקית בהיקפים נרחבים, וכי התשתית החדשה נועדה לקבע אותה ואף לאפשר בנייה נוספת בצמידות לכביש המרכזי באזור, באופן שלטענתם מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית. בתנועה דורשים להציב את האכיפה בראש סדר העדיפויות, עוד בטרם יהפכו העבודות למצב מוגמר.

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, אמר, "אל תסכנו את חיינו. בניה ופלישה לאדמות מדינה בצמידות לישובים וכבישים יכולה להפוך בקלות למוקד יציאה לטרור וסכנה בטיחותית ובטחונית בכבישים. אני מודה למחלקת הקרקעות של המועצה, שהיו הראשונים לזהות ולדווח בזמן אמת על תחילת העבודות הבלתי חוקיות בציר 356".

"לצערנו, בעוד שהצוותים שלנו בשטח מגלים נחישות וערנות, אנו נתקלים בגרירת רגליים מצד מערכת הביטחון. לא ייתכן שהמועצה מדווחת על הטרקטור הראשון, אך האכיפה מגיעה רק כשהחשמל כבר זורם בעמודים. אנו דורשים עצירה מיידית של העבודות ומימוש הריבונות בשטח", חתם אזולאי.

רועי דרוקר, רכז אזור יהודה ושומרון בתנועת רגבים, אמר, "אנו שבים ומתריעים כי סוגיית התשתיות חייבת לא רק להיכנס לרשימת סדרי העדיפות לאכיפה, אלא לעמוד בראשה, מתוך הבנה שאם נעצור את התשתית, הפלישה כולה תיבלם. ולהפך - אם נעלים עין מסלילות הכבישים והקמת מערכות חשמל ומים, אי אפשר להיות מופתעים כשלמחרת צצים מבנים חדשים".