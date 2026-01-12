יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, פרסם הלילה (שני) ברשת החברתית X סרטון וידאו שבו התחייב כי “חירותה של איראן קרובה".

הסרטון שפורסם על רקע המשך ההפגנות נגד המשטר, כלל קריאה נרגשת לעם האיראני, בה ציין פהלווי כי “העם האיראני האהוב, בני ארצי האמיצים, במהלך השבועיים האחרונים - ובמיוחד בארבעת הימים האחרונים - ניערתם את יסודותיה של הרפובליקה האסלאמית הבלתי־לגיטימית באמצעות הפגנות ענק בכל רחבי המדינה. כעת, בהסתמך על היענותכם האדירה לקריאות האחרונות ועל המנדט הציבורי שקיבלתי מכם, אני מכריז על שלב חדש בהתקוממות הלאומית להפלת הרפובליקה האסלאמית והשבת איראן האהובה שלנו".

פהלווי הוסיף כי השלב החדש יכלול פעולות בתוך איראן ומחוצה לה. בתוך איראן, “בנוסף להשתלטות על הרחובות המרכזיים בערינו, כל המוסדות והגופים האחראים לתעמולת המשטר ולניתוק התקשורת ייחשבו מעתה למטרות לגיטימיות. עובדי מוסדות המדינה, כמו גם אנשי כוחות הביטחון, ניצבים בפני בחירה: לעמוד לצד העם ולהפוך לבני ברית של האומה, או לבחור בשותפות עם רוצחי העם - ולשאת על גבם את חרפת הנצח וגינוי האומה".

בהתייחס למהלכים מחוץ לאיראן, אמר: “כל השגרירויות והקונסוליות של איראן שייכות לעם האיראני. הגיע הזמן שיעוטרו בדגל הלאומי של איראן, במקום הדגל המביש של הרפובליקה האסלאמית."

פהלווי המשיך: “אנחנו ניצבים על סף השבת איראן האהובה שלנו מידי הרפובליקה האסלאמית. חמינאי ומשטרו כבר ספגו מידיכם כמה מהלומות קשות, ואסור לאפשר להם רגע של התאוששות. המשטר סובל ממחסור חמור בכוחות דיכוי; ריבוי הירי לעבר העם אינו סימן לעוצמה אלא לפחד - פחד מקריסה ומנפילה מואצת. לא נאפשר לפושעים הללו לשפוך עוד מדמו של דור צעיר. לא ניתן להם את ההזדמנות הזאת. לא ניסוג".

לסיום הוא ציין: “חירותה של איראן קרובה. הדם שנשפך מבניה ובנותיה בני האלמוות של איראן הוא שמאיר את דרכנו לניצחון. איננו לבד. תמיכה בינלאומית תגיע בקרוב. היו מוכנים להודעותיי הבאות. בקרוב מאוד נשיב לעצמנו את איראן האהובה שלנו מידי הרפובליקה האסלאמית, וחגיגות החירות והניצחון ימלאו כל פינה בארצנו".

הסרטון של יורש העצר פורסם כמה שעות לאחר שהבית הלבן פרסם פוסט מסתורי ברשת החברתית X, על רקע המתיחות מול איראן וההערכות כי ארצות הברית עשויה לתקוף את הרפובליקה האסלאמית בתגובה לדיכוי האלים של ההפגנות במדינה.

"יש לנו שלושה דברים לומר... אלוהים יברך את חיילינו. אלוהים יברך את אמריקה. ואנחנו רק מתחילים", נכתב בפוסט, לצד תמונה של הנשיא דונלד טראמפ כשמאחוריו חיילים אמריקנים.

מוקדם יותר דווח באתר "אקסיוס", שציטט שני גורמים אמריקנים, כי טראמפ בוחן שורה של צעדים אפשריים לתמיכה במחאות המתמשכות באיראן ולהגברת הלחץ על המשטר האיראני.

לפי הדיווח, הדיונים בתוך ממשל טראמפ מתקיימים במקביל להתפשטות ההפגנות ברחבי איראן ולדיווחים על עלייה במספר ההרוגים. טראמפ הזהיר בפומבי בימים האחרונים כי ארצות הברית עשויה להשתמש בכוח צבאי אם המשטר יבצע טבח המוני במפגינים.