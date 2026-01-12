נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (שני) כי ארה"ב עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושוקלת תגובות אפשריות.

בשיחה עם כתבים על מטוס אייר פורס 1, ציין טראמפ כי איראן מתחילה לחצות את הקו האדום שהציב.

"נראה שיש אנשים שנהרגים שלא אמורים להיהרג. אנחנו בוחנים זאת ברצינות רבה, הצבא בוחן זאת, ואנחנו שוקלים כמה אפשרויות חזקות מאוד", הוסיף טראמפ, וציין כי הוא מקבל דיווחים על ההפגנות באיראן מדי שעה.

בנוסף, אמר טראמפ: "אם איראן תתקוף בסיסים אמריקניים באזור, אנחנו נכה בהם חזק יותר משהם מתארים לעצמם".

דבריו של טראמפ מגיעים כמה שעות לאחר שהבית הלבן פרסם פוסט מסתורי ברשת החברתית X.

"יש לנו שלושה דברים לומר... אלוהים יברך את חיילינו. אלוהים יברך את אמריקה. ואנחנו רק מתחילים", נכתב בפוסט, לצד תמונה של טראמפ כשמאחוריו חיילים אמריקנים.

מוקדם יותר דווח באתר "אקסיוס", שציטט שני גורמים אמריקנים, כי טראמפ בוחן שורה של צעדים אפשריים לתמיכה במחאות המתמשכות באיראן ולהגברת הלחץ על המשטר האיראני.

לפי הדיווח, הדיונים בתוך ממשל טראמפ מתקיימים במקביל להתפשטות ההפגנות ברחבי איראן ולדיווחים על עלייה במספר ההרוגים. טראמפ הזהיר בפומבי בימים האחרונים כי ארצות הברית עשויה להשתמש בכוח צבאי אם המשטר יבצע טבח המוני במפגינים.