בג"ץ קבע כי מועצת הרבנות הראשית היא הגוף המוסמך להכריע בסוגיית יבוא עופות מברזיל, ונמנע מלהוציא צו על תנאי נגד עמדת הרבנות.

ההחלטה התקבלה בדיון בעתירה שהגישה חברת "בלדי", שביקשה להפעיל מערכי שחיטה המוניים בברזיל ולייבאם לישראל.

הרכב השופטים, בראשות דפנה ברק-ארז, נעם סולברג ורות רונן, קבע כי על מועצת הרבנות הראשית להתכנס בתוך 45 ימים ולקבל החלטה רשמית שתוגש לבית המשפט עד 23 בפברואר 2026.

בעתירה טענה החברה כי הרבנות הראשית מונעת את היבוא מטעמי כשרות בלבד, וביקשה מבג"ץ להורות על עקיפת סמכות הרבנות. אך בג"ץ בחר להשאיר את ההכרעה בידי מועצת הרבנות הראשית.

ההחלטה התקבלה בהקלה בקרב מערכות הכשרות למהדרין. לדברי גורמים בכירים בענף, "בג"ץ הבין כי לא ניתן לכפות על מערכות הכשרות סטנדרטים חדשים ומקילים שאינם עומדים בדרישות הסף ההלכתיות והחזיר את ההכרעה לידי פוסקי ההלכה".

במחלקת היבוא של הרבנות הראשית הבהירו כי עמדתם נותרה נחרצת. "אנו עומדים בנחישות על דעתנו כי יבוא עופות מברזיל יפגע אנושות בכל מערך כשרות העופות בישראל. מדובר במהלך שעלול להוביל לכך שיהודים יצרכו בשר שרמתו הכשרותית מפוקפקת. הסירוב שלנו נובע מתוך אחריות כבדה: המהלך יוביל לכך שיהודים ייכשלו בעופות שאינם עומדים בסטנדרטים של כשרות מינימלית".

לטענת מומחי כשרות, קיימים פערים מהותיים בין השחיטה המבוקרת בישראל לבין זו המוצעת בחו"ל. "בעוד שבארץ פועל מערך פיקוח הדוק ורציף תחת השגחה צמודה, הסטנדרטים בברזיל רחוקים מיכולת השליטה הנהוגה בארץ".

מעבר לחששות הכשרותיים, עלו בדיון גם שיקולים בריאותיים וכלכליים. גורמים בענף התריעו מפני רגולציה רופפת בברזיל, בהשוואה לפיקוח הווטרינרי המחמיר בישראל. בנוסף, קיים חשש לפגיעה בפרנסתם של כ-6,000 משפחות ביישובי פריפריה, מצפון ועד עוטף עזה.

מזכיר ארגון מגדלי העופות, מוטי אלקבץ, אמר: "עצמאות המזון של ישראל מחייבת חקלאות מקומית איתנה".

בכיר ברבנות סיכם: "הניסיון להחדיר לשוק עופות ממדינות שבהן הפיקוח ההלכתי רעוע הוא פרצה שאין להשלים עמה. נמשיך לעמוד כחומה בצורה נגד הניסיונות של גורמים עסקיים לחבל בחומת הכשרות. נבטיח שכל עוף שיוצב על מדפי הקירור בישראל יהיה כשר, ללא כל פשרות".

מועצת הרבנות הראשית צפויה להתכנס בשבועות הקרובים ולדון באשרור החלטת מחלקת היבוא לאסור את היבוא מברזיל.