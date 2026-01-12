קצינים בכירים באוגדת עזה מתריעים בשבועות האחרונים על תופעה מדאיגה: שילובם של פועלים ערבים בעבודות הקמה ותחזוקה במוצבי צה"ל, סמוך לגבול רצועת עזה - עלול להוות סיכון כפול, מודיעיני ומבצעי.

החשש גבר, כך לפי דיווח ב-ynet, בעקבות תקרית שאירעה בשבוע שעבר, כאשר מחבל לא חמוש הגיע סמוך למוצב צה"ל בפאתי העיר עזה. הלוחמים זיהו אותו באיחור, לאחר שחלקם סברו שמדובר בפועל אזרחי מהעובדים במתחם.

הכוח בפיקוד קצין מהמוצב איגף את החשוד ועצר אותו בטווח של כ-150 מטרים מהעמדות. בחקירה עלה כי לא נשא נשק, אך האירוע עורר מחדש את הדאגה בשטח.

לפי הקצינים, מדובר בעשרות פועלים, חלקם מהפזורה הבדואית, המבצעים עבודות במוצבים ובאזור החיץ. בחלק מהמקרים הם נכנסים לשטחי פעילות רגישים, סמוך לעמדות תצפית, מערכות לחימה וציוד מסווג.

בצה"ל מנסים להגביל את גישתם, אך הקצינים מדווחים כי מדובר במשימה מורכבת שאינה ניתנת לפיקוח הדוק בכל עת.

"זה לא עניין של גזענות", הבהירו בגזרה, "לאותם פועלים יש קרובי משפחה בתוך רצועת עזה. אנו מנסים להגביל את אותם עובדים למתחמים מסוימים במוצבים, אבל זו בעיה מורכבת וקשה לשליטה".

באחת מהתקריות האחרונות בדרום הרצועה, ניסו מספר פלסטינים לגנוב אמצעי לחימה ממוצב. אחד מהם נמלט וחוסל בתקיפה אווירית. הקצינים מזכירים מקרים מהעבר שבהם זיהוי שגוי של פועלים אזרחיים הסתיים באירוע ירי קטלני.

מדובר צה"ל נמסר: "בניגוד לנטען, לא הייתה שגיאה בזיהוי. הכוחות במוצב קיבלו התרעה על מחבל ופעלו באופן מיידי ובהתאם לנהלים להסרת איום. עם זיהויו על ידי הכוחות, החשוד הרים את ידיו ונכנע, ובהתאם לכך לא בוצע ירי לעברו. כלל הקבלנים הנכנסים לעבודה במרחב הקו הצהוב פועלים בליווי ובנוכחות מפקד צבאי, עוברים תדרוך מסודר עם כוחות היחידה. חציית הגבול נעשית לאחר זיהוי ובדיקת אישור חצייה, וסממן זיהוי כי הם פועלים בשירות משרד הביטחון".