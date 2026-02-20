דובר צה"ל פרסם הבוקר (שישי) הודעה נגד חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) ופעילי תנועת 'נחלה'.

התגובה התייחסה לאירוע אמש (חמישי) בו הגיעו עשרות אזרחים לגדר המערכת, חדרו לשטח רצועת עזה, בעוד חלקם ניסו לפרוץ את המכשול באמצעות מסור חשמלי.

הפעילים נכנסו למרחב הרצועה כשהם נושאים שתילים ונטעו עצים במקום, תוך קריאה לחידוש ההתיישבות היהודית בעזה. כוחות צה"ל שהוזעקו למקום פעלו לעצירת האזרחים והשבתם לשטח ישראל. חלקם הועברו לטיפול משטרת ישראל.

מצה"ל נמסר כי הוא "מגנה בתוקף את חצייתם של האזרחים לשטח רצועת עזה שמסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

האירוע נערך במקביל להשקת "מועצת השלום" של טראמפ מעבר לים. בתנועת נחלה הדגישו כי המסר בשטח הוא, "עזה היא נחלת אבותינו ולא יהיה בה שלטון זר". עוד נמסר כי מדובר בצעד ראשון כהכנה ליעד הבא שנחשף היום, צעדת ענק לחבל עזה שתתקיים בחול המועד פסח.

סון הר-מלך מסרה מתוך עזה, "במקום הזה, ממנו יצאו המרצחים השפלים ביותר כדי לזרוע מוות וחורבן, אנחנו קובעים היום: ברחובות עזה ישחקו ילדים וילדות יהודים, בעזה יקומו ערים משגשגות ויפרחו חיים . 'אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם' זה לא רק פסוק במגילה, זו המציאות שאנו בונים פה בשטח. עזה תהיה יהודית, כי רק כך נבטיח ניצחון וביטחון אמיתי לעם ישראל".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, הוסיף, "הכניסה שלנו היום לעזה בשירה ובריקודים היא התשובה המוחצת לכל מי שמתכנן תוכניות של שלטון זר בלב ארצנו. בחודש אדר אנחנו מזכירים שהאור מגרש את החושך. הציבור הישראלי דורש התיישבות יהודית שרק היא הניצחון, והכניסה הזו היא יריית הפתיחה לקראת צעדת הענק בחג הפסח הקרוב. עם ישראל חוזר לעזה, חוזר הביתה".

חבר הכנסת בני גנץ כתב: "אחרי שחברי קואליציה פרצו לבסיסי צה"ל, עכשיו סגנית יו"ר הכנסת פורצת לעזה ומסכנת את החיילים שלנו - עוד יום שגרתי בחיי ממשלת הקיצוניים. הגיע הזמן להחזיר את הקיצוניים לשוליים ולהקים ממשלת הסכמות ציונית ורחבה שתדאג באמת לאינטרסים של כל אזרחי ישראל".