היוצר והזמר שולי רנד השיק היום (שני) שיר חדש בשם "לב לבן", אותו כתב והלחין יחד עם אבי אוחיון.

לדברי רנד, השיר נכתב כהודיה לאלוקים ולרעייתו צופית גרנט, לה נישא לפני כארבע שנים.

"רבי נחמן מדבר על החשיבות שיש להכרת הטוב כדרך לחיים יפים ושלמים יותר", אמר רנד עם יציאת השיר.

הוא הוסיף, "השיר הזה הוא כולו הכרת הטוב לאלוהים ולאהובתי היקרה מפז על מתנה יקרה שזכיתי לה, אחרי שכבר נואשתי ולא האמנתי יותר שלב האבן המכווץ יפשיר ויהפך ללב לבן".

עוד אמר, "הכרת הטוב גדולה לאבי אוחיון ולמתן דרור הנפלאים שאיפשרו לתדר הפשוט הזה לצאת מתוכי ולתת לו תוכן וצורה".