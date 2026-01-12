אבן מהכותל המערבי שהוצבה במשך עשרות שנים בקריה בתל אביב, תועבר בימים הקרובים לגניזה ייעודית סמוך לכותל המערבי בירושלים.

המהלך, שנועד לבטא כבוד לקדושת האבנים ולמשמעותן ההיסטורית והלאומית, גובש לאחר שיחה שקיים הבוקר שר הביטחון ישראל כ"ץ עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ.

בשיחה התקבלה החלטה להיענות לבקשתו של הרב להשיב את האבן למקומה לצד יתר אבני הכותל.

מדובר במהלך רחב שמובילות הקרן למורשת הכותל המערבי, רשות העתיקות והחברה לפיתוח הרובע היהודי, להשבת כלל אבני הכותל המערבי שהוצבו לאורך השנים במוסדות ואתרים שונים - בהם בית הנשיא, מוזיאון ישראל, מחסני רשות העתיקות והקריה - לגניזה ייעודית במקום.

כחלק מהמהלך, הושבה לפני כחודש אבן שהוצבה במשך שנים בכנסת ישראל.

השר כ"ץ מסר: "אבן הכותל שייכת לכותל - למקום הקדוש לעם היהודי, לשורש הזהות והאמונה שלנו. מקומה בלב ירושלים, מול אבני התפילה וההיסטוריה של העם היהודי. אני מודה לרב הכותל הרב שמואל רבינוביץ על שיתוף הפעולה ועל עשייתו למען קדושת הכותל ואחדות ירושלים. החזרת האבן לכותל היא תיקון ערכי וסמלי, שמבטא כבוד למסורת, להיסטוריה ולריבונותה של מדינת ישראל בבירתה הנצחית".

הרב רבינוביץ בירך: “אני מברך ומודה לשר הביטחון על ההחלטה להשיב את אבן הכותל למקומה לצד שאר אבני הכותל המערבי כראוי לאבני הקודש - אבני הכותל המערבי קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם ומקומן הוא לצד אבני הכותל המערבי".

מנכ"ל רשות העתיקות, אלי אסקוזידו, חתם: "רשות העתיקות מחויבת לפעול בענייני קודש מתוך כבוד למסורת ישראל ובהתאם לפסק הרבנים הראשיים לישראל, אשר קבעו כי על אבני הכותל המערבי חלה קדושה מיוחדת. מתוך כך תפעל הרשות להשיב את כלל האבנים לגניזת עולמים במקומן לצד יתר אבני הקודש".