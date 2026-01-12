ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ייצא השבוע לביקור מדיני בארצות הברית שם יציג בפני בכירים אמריקאים נתונים על גל הטרור ביהודה ושומרון ואת תוכנית "יהושע וכלב" שהוא מוביל באזור.

על פי נתוני השב"כ, מתחילת 2025 ועד סוף נובמבר נרשמו 4,214 ניסיונות ואירועי טרור - ממוצע של אירוע אחד לשעתיים. באירועים אלו נרצחו 23 ישראלים ונפצעו 168 נוספים.

לנתונים אלו יש להוסיף את הפיגוע הרצחני שאירע לפני כשבועיים, בו נרצחו שני ישראלים נוספים.

על פי הערכת מערכת הביטחון, מדובר במאמץ אסטרטגי מתוכנן וממומן על ידי איראן. לאחר הפגיעה בשלוחותיה של טהרן בעזה, לבנון וסוריה, איראן מפנה מאז תחילת המלחמה משאבים במטרה להפוך את האזור לחזית פעילה בלב ישראל.

גנץ יציג בפני הבכירים האמריקאים את תוכנית "יהושע וכלב" כתפיסה מדינית כוללת ליהודה ושומרון. התוכנית מבוססת על שלושה צירים: אפס טרור ואפס הסתה, ריבונות וביטחון ישראלי מלא, ופיתוח כלכלי רחב היקף.

היא כוללת החלת ריבונות באזורים שאינם מאוכלסים בערבים, שמירת האחריות הביטחונית בידי ישראל בכל יהודה ושומרון, ויצירת אופק כלכלי שיאפשר הקמת כ-200 אלף מקומות עבודה בתוך חמש שנים.

גנץ סבור כי אסור לאפשר מציאות שבה צבא של כ-45 אלף חמושים של הרשות הפלסטינית עומד על הקו הירוק ומסכן את תושבי ישראל. "תפיסה זו אינה פתרון ביטחוני אלא הימור מסוכן, שעלול להתהפך ביום פקודה ולהפוך לאיום ישיר על מרכזי האוכלוסייה", הוא אמר.

"אי אפשר לפטור כל פיגוע אבנים או יידוי בקבוק תבערה כטרור מקומי", אמר עוד. "יש להבין שמדובר במאמץ אסטרטגי שמונע על ידי איראן: בהסתה, בהזרמת כספי טרור וכלי נשק ובעידוד פיגועים. כבר שנים שאנחנו שומעים שצריך לסמוך על הרשות הפלסטינית למניעת טרור. זוהי טעות חמורה ומסוכנת. אסור לנו לבנות עתיד על משטר חלש, מושחת ושונא ישראל שמעודד טרור".

לסיום הדגיש: "יהודה ושומרון ניצבת בפני בחירה ברורה: הדרך של איראן או התוכנית שהצגתי, שתייצר עתיד בר קיימא באזור".